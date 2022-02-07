Кажется, что падение на льду – это то, что нам неподвластно. Но правильное падение – это навык, который можно натренировать.

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Как правильно падать

Попробуйте устоять, если поскользнулись. При потере равновесия взмахните руками в противоположном к падению направлении, чтобы восстановить баланс. Если в руках сумки, бросьте их. И быстро сядьте – если все же упадете, то с меньшей высоты. Если не устояли – падайте на бок. Для этого согните колени, поверните в сторону и поднимите голову, чтобы не удариться об лед. Лучше упасть на "мягкое" место – мышцы бедра, – а не на кости, это поможет избежать перелома. Пожилым людям падать на бок опасно из-за риска сломать шейку бедра. В возрасте старше 65 лет любое падение нежелательно и нужно постараться его предотвратить. Но если уж поскользнулись – лучше следовать инструкции. При падении назад присядьте как можно ниже, чтобы упасть с меньшей высоты. Берегите голову – прижмите подбородок к груди, чтобы не удариться затылком. Спину округлите, а руки разведите в сторону ладонями вниз – это замедлит падение. Но не опирайтесь на них во время падения, чтобы не сломать запястья. При падении вперед согните локти и постарайтесь приземлиться на предплечье. Ноги следует выпрямить, чтобы не травмировать колени. Если падение произошло во время бега или во время быстрой ходьбы, для уменьшения силы удара сделайте перекат по направлению движения. Так делают каскадеры во время выполнения трюков.

Тренироваться можно падать дома или в спортзале, сначала лучше на мягкой поверхности.

Что делать, чтобы не упасть