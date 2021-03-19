Много лет на вопрос, когда впервые были замечены проблемы развития, родители давали один ответ из двух: "наш ребенок нормально развивался до года, а потом произошел регресс" или же "я с самого начала чувствовала, что с малышом что-то не так, но другие говорили, что я истеричная мать". Сейчас ситуация улучшается и таким детям быстрее ставят правильный диагноз.

Об этом Здоровью 24 рассказали доктор Ханна Алоним, эксперт и исследователь детского спектра аутизма, основатель и руководитель Центра лечения и обучения "Мифне" в Израиле и директор столичного садика для детей с особенностями развития "Дитина з майбутнім" Наталья Стручек.

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Большинство мам интуитивно чувствуют младенцев и прислушиваются к ним. Долгие ожидания окончательного диагноза во многих случаях приводят к потере окна возможностей. Также важно учитывать, что обеспокоенная мать передает стресс ребенку, и это создает круг, который только ухудшает ситуацию.

Первые признаки, которые могут свидетельствовать об аутизме

Отсутствие прямого зрительного контакта с людьми , но есть контакт глаз с предметами. Ребенку с аутизмом не трудно смотреть на предмет, но он испытывает значительные трудности при непосредственном зрительном контакте с людьми.

, но есть контакт глаз с предметами. Ребенку с аутизмом не трудно смотреть на предмет, но он испытывает значительные трудности при непосредственном зрительном контакте с людьми. Чрезмерная пассивность. Отсутствие плача, минимальная подвижность, недостаток интереса к окружению. Часто кажется, что ребенку комфортно, ведь он не демонстрирует признаков переживаний или голода. Может спать всю ночь в течение первых месяцев жизни, также не проявляет никакого любопытства к своему окружению.

Отсутствие плача, минимальная подвижность, недостаток интереса к окружению. Часто кажется, что ребенку комфортно, ведь он не демонстрирует признаков переживаний или голода. Может спать всю ночь в течение первых месяцев жизни, также не проявляет никакого любопытства к своему окружению. Отсутствие реакции на голос или присутствие родителей: не поворачивает голову, когда называют имя, нет улыбки или лепета. Следует различать недостаточную реакцию на голос или отсутствие реакции на присутствие родителей. Даже если ребенок не слышит, он всегда отреагирует на присутствие родителей.

не поворачивает голову, когда называют имя, нет улыбки или лепета. Следует различать недостаточную реакцию на голос или отсутствие реакции на присутствие родителей. Даже если ребенок не слышит, он всегда отреагирует на присутствие родителей. Задержка моторного развития – позднее ползание, ходьба, гипотонус. Есть дети в зоне риска, чье двигательное развитие является соответствующим, однако часто у младенцев наблюдается гипотонус – низкий уровень мышечного напряжения.

– позднее ползание, ходьба, гипотонус. Есть дети в зоне риска, чье двигательное развитие является соответствующим, однако часто у младенцев наблюдается гипотонус – низкий уровень мышечного напряжения. Чрезмерная активность: непрерывный плач, отсутствие физического спокойствия (и это не связано с какой-либо медицинской причиной). Иногда младенцы, которые кажутся пассивными в течение первого года, становятся активными на втором году жизни.

непрерывный плач, отсутствие физического спокойствия (и это не связано с какой-либо медицинской причиной). Иногда младенцы, которые кажутся пассивными в течение первого года, становятся активными на втором году жизни. Отсутствие аппетита или отказ от еды. Во многих случаях эти проблемы можно увидеть уже в первые месяцы жизни.

Во многих случаях эти проблемы можно увидеть уже в первые месяцы жизни. Ускоренный рост окружности головы по сравнению с начальной величиной – некоторые младенцы рождаются с нормальной окружностью головы, но в течение двух лет она быстро растет.

по сравнению с начальной величиной – некоторые младенцы рождаются с нормальной окружностью головы, но в течение двух лет она быстро растет. Отказ от прикосновения родителей: выгибание тела назад или сокращение тела. Некоторые младенцы испытывают сенсорные перегрузки, поэтому избегают любого физического контакта. Очевидно, это вызывает сильные переживания родителей. Но важно помнить, что этим ребенок демонстрирует не отказ от них, а сложности с тактильным восприятием.

Ханна Алоним "Каждый из вышеупомянутых признаков может указывать и на другое расстройство, не связанное с аутизмом. Поэтому прежде всего нужно проводить медицинские осмотры, чтобы исключить другие причины. После этого, если два из указанных симптомов сохраняются в течение длительного времени, нужно исследовать возможность нарушения контакта и развития общения".

Как часто родители ребенка с аутизмом обращаются к врачу позже, чем нужно

Никто не хочет, чтобы у его ребенка было расстройство. Иногда мы слышим от родителей, что проблему замечали, но старались не думать о плохом, надеясь, что малыш перерастет. Такое неприятие присуще 20% опрошенных родителей.

Тесты врачей важны, но не стоит ожидать, что они могут выявить проблему общения (если она не очень серьезная и очевидная) во время одного короткого визита. Родители, которые чувствуют что-то нетипичное в развитии ребенка, должны обратиться к педиатру. Также следует помнить: даже если врач развеял сомнения, повторный осмотр ребенка через короткий промежуток времени все же является целесообразным. Взрослые должны отстаивать свои права на консультации со специалистами в этой области.

Когда ребенок не контактирует глазами или не проявляет интереса к окружению, сначала необходимо исключить медицинские проблемы (зрение и слух). После исключения этих возможностей, нужно рассмотреть тестирование на риск РАС. Время, которое можно выиграть благодаря ранней диагностике, иногда может иметь решающее значение для дальнейшего развития ребенка. Это окно возможностей!

Диагностика аутизма в других странах

В последние годы наблюдается значительное снижение возраста, в котором диагностируется аутизм. Израиль – лидер в этом деле. Обычно такое расстройство там обнаруживают в возрасте от 12 до 20 месяцев. Диагностировать нарушения у младенцев не позднее 18 месяцев – это самое важное. Обследование на такой стадии может указать только на подозрение риска развития аутизма, так как в этом возрасте признаки еще не четкие, и диагноз стоит рассматривать с осторожностью.