Как не упустить первые признаки аутизма у ребенка
Много лет на вопрос, когда впервые были замечены проблемы развития, родители давали один ответ из двух: "наш ребенок нормально развивался до года, а потом произошел регресс" или же "я с самого начала чувствовала, что с малышом что-то не так, но другие говорили, что я истеричная мать". Сейчас ситуация улучшается и таким детям быстрее ставят правильный диагноз.
Источник:24 канал
Об этом Здоровью 24 рассказали доктор Ханна Алоним, эксперт и исследователь детского спектра аутизма, основатель и руководитель Центра лечения и обучения "Мифне" в Израиле и директор столичного садика для детей с особенностями развития "Дитина з майбутнім" Наталья Стручек.
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Большинство мам интуитивно чувствуют младенцев и прислушиваются к ним. Долгие ожидания окончательного диагноза во многих случаях приводят к потере окна возможностей. Также важно учитывать, что обеспокоенная мать передает стресс ребенку, и это создает круг, который только ухудшает ситуацию.
Первые признаки, которые могут свидетельствовать об аутизме
- Отсутствие прямого зрительного контакта с людьми, но есть контакт глаз с предметами. Ребенку с аутизмом не трудно смотреть на предмет, но он испытывает значительные трудности при непосредственном зрительном контакте с людьми.
- Чрезмерная пассивность. Отсутствие плача, минимальная подвижность, недостаток интереса к окружению. Часто кажется, что ребенку комфортно, ведь он не демонстрирует признаков переживаний или голода. Может спать всю ночь в течение первых месяцев жизни, также не проявляет никакого любопытства к своему окружению.
- Отсутствие реакции на голос или присутствие родителей: не поворачивает голову, когда называют имя, нет улыбки или лепета. Следует различать недостаточную реакцию на голос или отсутствие реакции на присутствие родителей. Даже если ребенок не слышит, он всегда отреагирует на присутствие родителей.
- Задержка моторного развития – позднее ползание, ходьба, гипотонус. Есть дети в зоне риска, чье двигательное развитие является соответствующим, однако часто у младенцев наблюдается гипотонус – низкий уровень мышечного напряжения.
- Чрезмерная активность: непрерывный плач, отсутствие физического спокойствия (и это не связано с какой-либо медицинской причиной). Иногда младенцы, которые кажутся пассивными в течение первого года, становятся активными на втором году жизни.
- Отсутствие аппетита или отказ от еды. Во многих случаях эти проблемы можно увидеть уже в первые месяцы жизни.
- Ускоренный рост окружности головы по сравнению с начальной величиной – некоторые младенцы рождаются с нормальной окружностью головы, но в течение двух лет она быстро растет.
- Отказ от прикосновения родителей: выгибание тела назад или сокращение тела. Некоторые младенцы испытывают сенсорные перегрузки, поэтому избегают любого физического контакта. Очевидно, это вызывает сильные переживания родителей. Но важно помнить, что этим ребенок демонстрирует не отказ от них, а сложности с тактильным восприятием.
Как часто родители ребенка с аутизмом обращаются к врачу позже, чем нужно
Никто не хочет, чтобы у его ребенка было расстройство. Иногда мы слышим от родителей, что проблему замечали, но старались не думать о плохом, надеясь, что малыш перерастет. Такое неприятие присуще 20% опрошенных родителей.
Тесты врачей важны, но не стоит ожидать, что они могут выявить проблему общения (если она не очень серьезная и очевидная) во время одного короткого визита. Родители, которые чувствуют что-то нетипичное в развитии ребенка, должны обратиться к педиатру. Также следует помнить: даже если врач развеял сомнения, повторный осмотр ребенка через короткий промежуток времени все же является целесообразным. Взрослые должны отстаивать свои права на консультации со специалистами в этой области.
Когда ребенок не контактирует глазами или не проявляет интереса к окружению, сначала необходимо исключить медицинские проблемы (зрение и слух). После исключения этих возможностей, нужно рассмотреть тестирование на риск РАС. Время, которое можно выиграть благодаря ранней диагностике, иногда может иметь решающее значение для дальнейшего развития ребенка. Это окно возможностей!
Диагностика аутизма в других странах
В последние годы наблюдается значительное снижение возраста, в котором диагностируется аутизм. Израиль – лидер в этом деле. Обычно такое расстройство там обнаруживают в возрасте от 12 до 20 месяцев. Диагностировать нарушения у младенцев не позднее 18 месяцев – это самое важное. Обследование на такой стадии может указать только на подозрение риска развития аутизма, так как в этом возрасте признаки еще не четкие, и диагноз стоит рассматривать с осторожностью.
Как работает модель раннего вмешательства в Израиле
В Израиле есть несколько организаций, занимающихся аутизмом. Коррекционную работу здесь проводят Центры дневного ухода от 1 до 3 лет, а позже "детские сады для общения" для старших детей, в которых они получают различную терапию: логопедия, эрготерапия, физиотерапия и тому подобное.
Центр "Мифне" специализируется на лечении младенцев в возрасте до двух лет, у которых диагностирован спектр аутизма. Программа лечения фокусируется на полном диапазоне компонентов развития ребенка: физическом, сенсорном, двигательном, эмоциональном и когнитивном аспекте с помощью Взаимной Игровой Терапии. Это метод, разработанный в Центре "Мифне" для мотивации и стимулирования улучшения способностей детей заниматься и общаться с окружением с любопытством и удовольствием.
Ввиду того, что родители являются главным ресурсом детей и способствуют их развитию на самых важных ранних стадиях, программа охватывает всю семью. Терапевтический подход целостный и сочетает медицинский, биологически-психический, социально-психологический и экологический аспекты. Родители привлечены полностью и обучены терапевтическим процессам своих детей, чтобы поддерживать и применять их в повседневной жизни.
Какая ситуация в Украине
В Украине тоже можно начать раннюю коррекцию развития детей с особенностями развития, в том числе – с аутизмом, с 1 года. Столичный детсад "Дитина з майбутнім" уже имеет практику такой коррекции.
По ее словам, сейчас украинцы уже больше знают об аутизме и других расстройствах, не прячут детей, а пытаются вовремя им помочь. Если раньше в детсад приводили детей ближе к школьному возрасту, то сейчас обращаются в возрасте 2 – 3 лет. В частности, увеличилась доля двухлетних воспитанников.
По данным графиков развития в среднем ребенок:
- от 1 до 2 лет в условиях комплексной системной 6-месячной работы улучшает свои навыки самообслуживания, социальных отношений, мелкой моторики и имитации на 400%;
- от 3 до 4 лет улучшает те же самые навыки на 200%;
- от 5 до 6 лет – на 70 – 80%.
Она призвала родителей наблюдать за своими детьми, знать, какие навыки и в каком возрасте они должны иметь, и при любых подозрениях обязательно обращаться к специалистам. Чем раньше помощь будет доступна ребенку, тем больше шансов исправить ситуацию без последствий.
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