В частности, главам ОГА, руководству Нацполиции, Госпотребслужбы и региональным департаментам здравоохранения. Накануне в ведомстве проанализировали, какова реальная эпидемическая ситуация в стране.

Внимание ЕС готов принимать украинские электронные COVID-сертификаты с 20 августа

В частности, принимали во внимание и состояние тестирования на коронавирус, и темпы проведения вакцинальной кампании.

Для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Впрочем, есть тенденция к росту количества новых случаев.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, лишь прилагая усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемиологичной жизни".

В условиях пандемии граждане должны соблюдать следующие противоэпидемические меры:

носить маски в общественных местах и сооружениях, в общественном транспорте, во время проведения массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;

соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции;

Медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19, должны выполнять следующие требования:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения болезни.

"Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала с пунктов забора в лаборатории проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции", – добавили в Минздраве.

Коронавирус в Украине: новые данные

В Украине за сутки 18 августа заболели коронавирусом 1 560 человек. Среди них – 90 детей и 35 медработников. В госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.

За все время пандемии в Украине заболели на коронавирус 2 270 226 человек. По состоянию на 19 августа выздоровели 2 199 118 из них. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 53 368 пациентов.