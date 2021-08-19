Не время расслабляться, – в Минздраве требуют усилить противоэпидемический контроль в Украине
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех областях страны. Соответствующие письма уже направили ключевым ведомствам.
В частности, главам ОГА, руководству Нацполиции, Госпотребслужбы и региональным департаментам здравоохранения. Накануне в ведомстве проанализировали, какова реальная эпидемическая ситуация в стране.
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В частности, принимали во внимание и состояние тестирования на коронавирус, и темпы проведения вакцинальной кампании.
Для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер,
– говорится в сообщении.
Там также добавили, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Впрочем, есть тенденция к росту количества новых случаев.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, лишь прилагая усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемиологичной жизни".
В условиях пандемии граждане должны соблюдать следующие противоэпидемические меры:
- носить маски в общественных местах и сооружениях, в общественном транспорте, во время проведения массовых мероприятий;
- соблюдать физическую дистанцию;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
- соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции;
Медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19, должны выполнять следующие требования:
- выявлять новые случаи заболеваний;
- доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;
- регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
- осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;
- организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи;
- обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения болезни.
"Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала с пунктов забора в лаборатории проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции", – добавили в Минздраве.
Коронавирус в Украине: новые данные
В Украине за сутки 18 августа заболели коронавирусом 1 560 человек. Среди них – 90 детей и 35 медработников. В госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.
За все время пандемии в Украине заболели на коронавирус 2 270 226 человек. По состоянию на 19 августа выздоровели 2 199 118 из них. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 53 368 пациентов.