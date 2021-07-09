Не все виды омега-3 полезны: какие из них действительно защищают от болезней сердца

Споры о пользе Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот не утихают. Одни исследования утверждают, что добавки на основе рыбьего жира необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а другие опровергают их эффективность.

Оказалось, что польза добавок омега-3 зависит от определенного типа жирной кислоты. Об этом свидетельствуют результаты метаанализа 38 рандомизированных испытаний.

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Известно, что для здоровья человека важную роль играют три типа омега-3 жирных кислот. Альфа-линоленовая кислота (АЛК) самая распространенная из них, в основном она встречается в растительной пище. Две другие, эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты – это классический рыбий жир, который есть во всех аптеках.

Традиционно считается, что комбинации ЭПК и ДГК лучше всего влияют на здоровье и даже предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи из США в течение десяти лет наблюдали за почти 1000 пациентами с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Результаты исследования:

Измеряя уровень кислот ЭПК и ДГК, ученые установили, что самый высокий уровень ЭПК соответствовал наименьшему риску сердечных приступов.

Но высокий уровень ДГК сводил на нет преимущества повышенного ЭПК.

Согласно результатам исследования, снижение риска смерти и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы происходит только тогда, когда ЭПК принимают без ДГК.

Теперь мы видим, что все доказательства надежно и последовательно говорят в пользу преимуществ ЭПК. Этот метаанализ дает уверенность в роли омега-3 жирных кислот, в частности, рецептурного ЭПК,

– заявил соавтор исследования Дипак Бхатт.

Поэтому ученый рекомендует исследователям продолжить изучать влияние ЭПК на сердечно-сосудистую систему в различных клинических условиях.