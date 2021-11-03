Как избежать беременности после секса: действенные советы

Защищенный секс существенно снижает риск нежелательной беременности. Но если вы с партнером любите рисковать или в неожиданный момент у вас порвался презерватив, есть способы снизить риск оплодотворения.

Следует запомнить раз и навсегда, что народные методы экстренной контрацепции никогда не дают желаемого результата. Помочиться после секса – не поможет. А вот кислотные спринцевания не только неэффективны, но и очень опасны.

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Сейчас в Украине есть 3 вида экстренной контрацепции. Они по-разному действуют и подходят для разных случаев. Но сначала будет полезно узнать, как происходит оплодотворение.

Как избежать беременности после незащищенного секса:

Вариант первый – приобрести безрецептурную "аварийную" пилюлю для экстренной контрацепции, действенное вещество которой называется левоноргестрел. Препарат продается почти в каждой аптеке и стоит около 220 гривен. Чем быстрее вы примете таблетку, тем выше шансы избежать беременности.

Вариант второй – даже если оплодотворение произошло, можно не дать яйцеклетке закрепиться в полости матки, то есть установить внутриматочную спираль. Вместе со стоимостью самой спирали услуга будет стоить около 2000 гривен.

Третий вариант – сходить к врачу и получить рецепт на таблетки с действенным веществом улипристала ацетат. Но такие препараты достаточно дорогие и их трудно найти в украинских аптеках.

Какой способ следует выбрать

Чтобы женщина забеременела, в организме должна происходить овуляция, продолжительность которой составляет около 12 часов в месяц (максимум – сутки). Поскольку сперматозоиды "живут" в матке и трубах примерно 3 – 5 дней, забеременеть можно в двух случаях: если овуляция происходит в момент эякуляции или если она наступит в период, когда сперматозоиды еще будут активными.

Здесь все зависит от ситуации, ваших потребностей и финансовой способности. Первый вариант – самый распространенный и дешевый, при котором не обязательно обращаться к врачу. Но если "аварийная ситуация" произошла 4-5 дней назад, то, скорее всего, левоноргестрел не поможет. Вместо этого с большей вероятностью задачу решит таблетка с ацетатом улипристала (та самая, что продается по рецепту врача).

Самым же эффективным, но вместе с тем и самым дорогим методом является спираль. Кроме того, она почти наверняка поможет избежать беременности после полового акта, она послужит вам как обычный контрацептив очень долгое время после установки (в зависимости от вида спирали – до 10 лет).