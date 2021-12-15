Хотя причиной дневного энергетического провала может быть плохой или недостаточный ночной сон, все же спад является частью нашего нормального дневного цикла. А еще он может быть связан с количеством кортизола в организме. Уровень этого гормона обычно увеличивается утром и затем в течение дня падает.

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Существует много методов преодоления послеобеденного спада, который обычно происходит между 13 и 15 часами. Например, эксперты советуют есть здоровую пищу, а не шоколадные батончики, пить больше воды или слушать бодрую музыку. Но один из самых эффективных способов – это заставить себя двигаться.

Потягивайтесь прямо за столом

Потянитесь, как только почувствуете усталость. Даже простые растяжки хорошо стимулируют кровообращение и наполняют энергией. Сделайте круговые движения руками и головой, вытяните и напрягите ноги, выполните несколько скручиваний – это можно сделать даже разговаривая по телефону или составляя отчет.

Стойте

Сидеть весь день очень вредно. Эксперты советуют стоять не менее 15 минут каждый час, чтобы избежать проблем, связанных с сиденьем. Однако для борьбы с послеобеденным спадом будет полезно постоять за столом даже несколько минут. А стол для ходьбы или велотренажер еще эффективнее, поскольку позволяют активно двигаться, не прерывая рабочие процессы

Выходите на улицу

Даже небольшая прогулка уменьшает стресс, улучшает настроение и стимулирует творчество. Солнечный свет также повышает уровень серотонина – гормона, который делает нас энергичными, спокойными, позитивными и сосредоточенными. И главное – любая прогулка помогает пережить дневной спад энергии.