Как не заснуть на работе: упражнения для тех, кто не выспался

Половина дня, а вы не можете перестать зевать, веки сами опускаются, мысли разбегаются, и вам сложно сосредоточиться на делах. Этот знакомый многим период снижения энергии называется дневным спадом.

Хотя причиной дневного энергетического провала может быть плохой или недостаточный ночной сон, все же спад является частью нашего нормального дневного цикла. А еще он может быть связан с количеством кортизола в организме. Уровень этого гормона обычно увеличивается утром и затем в течение дня падает.

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Существует много методов преодоления послеобеденного спада, который обычно происходит между 13 и 15 часами. Например, эксперты советуют есть здоровую пищу, а не шоколадные батончики, пить больше воды или слушать бодрую музыку. Но один из самых эффективных способов – это заставить себя двигаться.

Потягивайтесь прямо за столом

Потянитесь, как только почувствуете усталость. Даже простые растяжки хорошо стимулируют кровообращение и наполняют энергией. Сделайте круговые движения руками и головой, вытяните и напрягите ноги, выполните несколько скручиваний – это можно сделать даже разговаривая по телефону или составляя отчет.

Стойте

Сидеть весь день очень вредно. Эксперты советуют стоять не менее 15 минут каждый час, чтобы избежать проблем, связанных с сиденьем. Однако для борьбы с послеобеденным спадом будет полезно постоять за столом даже несколько минут. А стол для ходьбы или велотренажер еще эффективнее, поскольку позволяют активно двигаться, не прерывая рабочие процессы

Выходите на улицу

Даже небольшая прогулка уменьшает стресс, улучшает настроение и стимулирует творчество. Солнечный свет также повышает уровень серотонина – гормона, который делает нас энергичными, спокойными, позитивными и сосредоточенными. И главное – любая прогулка помогает пережить дневной спад энергии.