Женщина говорит, что даже не догадывалась, что беременна. Но ей повезло, поскольку вместе с ней на борту самолета находились 3 медсестры-акушерки и врач.

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Во время родов медики использовали все, что было под рукой: горячую воду в бутылках и даже электронные часы, чтобы измерять пульс.

Впоследствии оказалось, что младенец появился на свет на 29-й неделе беременности. То есть на 10 недель раньше нужный срок.

Несмотря на это, женщина родила здорового мальчика, которого назвала Раймондом.

Пока он остается под наблюдением врачей в госпитале Гавайев. Его позволят забрать, когда он немного подрастет.

Первые симптомы беременности

Источник: 24 канал

Есть различные симптомы, которые могут свидетельствовать о беременности:

изменение вкуса;

задержка месячных;

изменение психического состояния и настроения;

изменчивость настроения;

слабость,

постоянная сонливость

тошнота и рвота

изменение чувствительности в области груди или их рост.

Важно понимать, что эти симптомы могут свидетельствовать не только о беременности, но и о болезни. Поэтому следует обязательно обратиться к гинекологу для осмотра, проведения УЗИ и определения хорионического гормона человека, который увеличивается при беременности.

Кстати, на ранних сроках тесты могут быть негативные или слабо положительные. Поэтому лучше приобрести несколько и сделать их в течение нескольких дней с перерывом в 1 – 3 дня.