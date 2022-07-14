Неалкогольная жировая болезнь печени

Неалкогольная жировая болезнь печени поражает до 25% людей по всему миру и является наиболее распространенной хронической формой заболевания печени. Поскольку симптомов часто нет, многие люди не знают о болезни.

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Когда у людей есть симптомы, они могут включать усталость и боль или дискомфорт в правой верхней части живота. В то время как чрезмерное употребление алкоголя может привести к жировой болезни печени, неалкогольная жировая болезнь печени может быть следствием ожирения. У небольшого процента людей это может привести к воспалению или повреждению печени.

Общие факторы риска как для неалкогольной жировой болезни печени, так и деменции включают метаболические расстройства, такие как высокое кровяное давление, диабет и ожирение. Поэтому наше исследование пыталось определить, существует ли связь между этой формой заболевания печени и риском развития деменции у человека, независимо от этих факторов риск,

– заявила автор исследования Ин Шан из Каролинского института в Стокгольме.

Ученые пересмотрели 30-летний национальный шведский реестр пациентов и обнаружили 2898 человек в возрасте 65 лет и старше, у которых диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. Затем исследователи идентифицировали 28357 человек без заболевания, которые были того же возраста и статьи.

Заболевание печени увеличивает риск деменции

В среднем после более чем пятилетнего наблюдения у 145 человек с неалкогольной жировой болезнью печени, или 5%, была диагностирована деменция, по сравнению с 1291 человек без заболевания печени, или 4,6%.

Деменция – что это? Это понижение когнитивных функций, то есть способности мыслить. При деменции деградируют навыки понимания, запоминания, познания, рассуждения, ухода за собой, ориентации в пространстве, речи и цифрах.

Исследователи учли такие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний как высокое кровяное давление и диабет и обнаружили, что по сравнению с людьми без заболеваний печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени общий риск деменции был на 38% выше.

Рассматривая именно сосудистую деменцию, вызванную недостаточным кровоснабжением мозга, исследователи обнаружили, что у людей с неалкогольной жировой болезнью печени этот показатель был на 44% выше, чем у людей без заболевания печени.

У людей с заболеваниями печени, которые также имели заболевания сердца, имели на 50% больший риск развития деменции. У тех, кто перенес заболевания печени и инсульт, имели более чем в 2,5 раза больший риск развития деменции.