Главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, как изменилась военная медицина в Украине за время войны.

Военная медицина была в плачевном состоянии

По словам Рыженко, военная медицина абсолютно была не готова к войне. Ее мощности сокращали, потому что "все считали, что Украина не будет воевать и нам не нужны военные врачи, военные фельдшеры.

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Сергей Рыженко “Когда началась война, самосвалами, всеми видами транспорта, вплоть до легковых машин, привозили тела погибших и раненых. Мы спрашивали: "У вас не было возможности это все разделить?" Они говорят: "Нет. Так им будет мягче". Некому было даже руководить эвакуацией”.

Медики спасают жизнь на передовой

Сергей Рыженко добавил, что на сегодня в Украине есть военные медики, которые, по сути, делать могут все сразу с передовой.

А уже для высокотехнологичных операций, которые должны проводиться под большими микроскопами, на специальных столах, специальными лапароскопами и оборудованием, доставляются в больницу.