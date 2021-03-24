Небо и земля: Рыженко рассказал, как изменилась военная медицина с начала войны
Главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, как изменилась военная медицина в Украине за время войны.
Источник:Гордон
Военная медицина была в плачевном состоянии
По словам Рыженко, военная медицина абсолютно была не готова к войне. Ее мощности сокращали, потому что "все считали, что Украина не будет воевать и нам не нужны военные врачи, военные фельдшеры.
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Медики спасают жизнь на передовой
Сергей Рыженко добавил, что на сегодня в Украине есть военные медики, которые, по сути, делать могут все сразу с передовой.
А уже для высокотехнологичных операций, которые должны проводиться под большими микроскопами, на специальных столах, специальными лапароскопами и оборудованием, доставляются в больницу.
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