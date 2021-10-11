Особенности Дельты на территории Украины

В частности, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что штамм Дельта коварнее, ведь сначала больным кажется, что течение нетяжелое, а затем состояние ухудшается до критического.

Внимание Эта волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях Дельты на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы 7 – 8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%".

Ляшко объяснил, что в таком состоянии "людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких".

Главное о штамме Дельта

Впервые этот вариант коронавируса в Украине подтвердили 23 июня.

Известно, что штамм Дельта распространяется вдвое быстрее, чем штамм Альфа, который сначала циркулировал в Украине.

Также есть данные, что у него тяжелое течение и после заражения в 2,6 раза возрастает необходимость в госпитализации.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Дельта почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обороте менее 1%.

Симптомы Дельта это не классические лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато Дельте характерны следующие признаки: нарушение слуха, желудочно-кишечные проблемы и формирование сгустков крови, которые приводят к гибели тканей и гангренам. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены при инфицировании Дельтой.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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