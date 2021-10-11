Особенности Дельты на территории Украины
В частности, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что штамм Дельта коварнее, ведь сначала больным кажется, что течение нетяжелое, а затем состояние ухудшается до критического.
Внимание Эта волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях Дельты на территории Украины: у инфицированного человека могут быть симптомы 7 – 8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%".
Ляшко объяснил, что в таком состоянии "людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких".
Главное о штамме Дельта
- Впервые этот вариант коронавируса в Украине подтвердили 23 июня.
- Известно, что штамм Дельта распространяется вдвое быстрее, чем штамм Альфа, который сначала циркулировал в Украине.
- Также есть данные, что у него тяжелое течение и после заражения в 2,6 раза возрастает необходимость в госпитализации.
- Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Дельта почти исключила три других варианта коронавируса, которые вызывают беспокойство. Их в обороте менее 1%.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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