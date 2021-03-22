Немало людей страдает от недержания мочи: мокрая одежда, запах, страх осуждения, страх не добежать до туалета... Качественные гигиенические средства позволяют решить эту деликатную проблему так, чтобы больной не испытывал ни стыда, ни дискомфорта. Рассказываем, где приобрести урологическую продукцию.

Инконтиненция, или недержание мочи, по большей части имеет временный характер. Например, она возникает в период восстановления тонуса мочевого пузыря после хирургического вмешательства или инсульта. Но в некоторых случаях проблема, к сожалению, пожизненная – в пожилом возрасте, при болезни Альцгеймера, параличе и других заболеваниях.

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В любом случае специальные урологические средства существенно облегчают жизнь и больным, и тем, кто за ними ухаживает.

Оптимальный вид урологической продукции: прокладка, вкладка или подгузник – определяется в зависимости от степени инконтиненции. Правильно подобранное изделие не только дает ощущение ежедневного комфорта, но и помогает избежать лишних трат.



Как определить степень инконтиненции / Источник: Seni / Инфографика 24 канала

Что такое урологическая продукция

Урологическая продукция – это гигиенические изделия, созданные специально для использования при недержании мочи, с учетом всех последствий проблемы.

Так, специальные урологические средства удерживают жидкость гораздо лучше, чем обычные гигиенические. Кроме того, они удобнее и не так заметны, а значит, работают на психологический комфорт того, кто ими пользуется.



Специальные урологические средства удобнее и менее заметны / Фото: shutterstock

Кстати, надежность и комфорт урологической продукции зависят не только от ее качества. Значение имеют также учет индивидуальных потребностей больного и своевременная замена гигиенических средств. Выбирая специальное средство гигиены, определитесь, защиту от какой степени инконтиненции оно должно обеспечить. А соблюдая правила пользования изделием, вы избежите его деформации и снижения уровня защиты.

Интернет-магазин Seni предлагает урологические средства для мужчин, женщин и детей:

урологические прокладки,

подгузники,

одноразовые трусики,

пеленки.

В ассортименте магазина есть также эластичные сетчатые трусики для фиксации урологических прокладок больших размеров и гинекологических прокладок в послеродовой период и после гинекологических вмешательств.

Вся урологическая продукция Seni соответствует европейским и украинским стандартам качества, что подтверждают:

сертификат ISO 9001:2008,

сертификат соответствия,

свидетельство Минздрава Украины о государственной регистрации изделия.

Консультанты Seni помогут онлайн подобрать вид урологической продукции, которая лучше всего подойдет потребителю, а также правильный размер изделия.

Seni Man – мужской ответ на недержание мочи: смотрите видео: