Недержание мочи мешает эффективно работать, общаться с друзьями, заниматься любимыми делами – словом, жить полноценно. А стыд и смущение из-за этой проблемы могут надолго подорвать самооценку.

Если вы устали от того, что мочевой пузырь контролирует вашу жизнь, наш материал – именно для вас.

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Что нужно сделать прежде всего

Инконтиненция, или недержание мочи, бывает временной и стойкой (хронической). Первый тип портит жизнь ненадолго, и его легко преодолеть. А вот, чтобы справиться со вторым, нужны кардинальные изменения в образе жизни, а иногда и длительное лечение.

В любом случае самое первое, что вам следует сделать, – это обратиться к врачу и пройти все необходимые обследования, чтобы выявить причину проблемы.

Независимо от состояния вашего мочевого пузыря будьте уверены: инконтиненция эффективно лечится, поэтому шансы справиться с ней у вас весьма хорошие. Около 80% людей, которые без промедлений начали лечение, выздоравливают.

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Учитывайте то, что и сколько вы пьете

Ограничение количества жидкости в рационе может показаться лучшим способом преодолеть инконтиненцию. Но на самом деле это кратчайший путь к обезвоживанию и более частому самопроизвольному опорожнению мочевого пузыря из-за раздражения концентрированной мочой.

Вместо сомнительных экспериментов просто регулируйте потребление воды в зависимости от уровня активности. Например, если вы отдыхаете дома, воды пить надо меньше, чем во время или сразу после физической нагрузки. Потребление меньшего, чем обычно, количества жидкости перед сном также поможет предотвратить неприятные случаи в ночное время.

Избегайте продуктов, которые раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей, в частности кофе, алкоголя, острых и кислых блюд, сладостей, газированных напитков.

Оказавшись в новом месте, сначала найдите туалет

Часто люди с недержанием мочи избегают встреч с друзьями, праздничных вечеринок, посещения развлекательных заведений, длительных походов за покупками. Но если вы будете знать дорогу до ближайшего туалета (не важно где: в ресторане, в гостях или в торговом центре), вам будет спокойнее, а значит, стресс не будет давить на мочевой пузырь.

Запаситесь материалами для устранения проблемы

Тип специальных урологических поглощающих средств, которые целесообразно использовать при инконтиненции, зависит от ее степени. На сайте Seni вы можете пройти тест и точно определить, какой тип урологической продукции подходит именно вам.

Определите раздражители мочевого пузыря и избегайте их

Как мы уже отмечали, гиперактивность мочевого пузыря, а следовательно и недержание мочи вызывают алкогольные напитки и острая пища. Или же вы можете заметить, что утечка происходит во время утренней пробежки. Также причиной недержания мочи часто становятся стресс и повышение кровяного давления.

Понимание раздражителей, избегание их и подготовка к “аварии” помогут вам максимально контролировать ситуацию. Например, если непроизвольное мочеиспускание происходит, когда вы бегаете, начните тренироваться с меньшей интенсивностью – перейдите на спортивную ходьбу или бег трусцой.



С инконтиненцией можно научиться жить / Фото Shutterstock

Как преодолеть стыд и замкнутость

Будет нелегко, но постарайтесь не позволять эмоциям сбивать вас с толку. Кое-кто при внезапных позывах в туалет просто впадает в панику. И зря: на сегодня разработано множество схем лечения инконтиненции, которые можно применять самостоятельно или еще лучше – при поддержке врача.

Поговорите о том, что происходит, со своим партнером, с близкими людьми. Поделившись своей проблемой, вы почувствуете облегчение.

Да, вам неловко будет говорить прямо. Вас будут останавливать страх, что даже ближайший круг не поймет, через что вы проходите, и нежелание стать для других обузой. Какой бы трудной не представлялась ситуация – вам необходима социальная поддержка. Близкие люди, которым можно выговориться и которые подстрахуют в самый трудный момент, имеют важное значение для вашей эмоциональной стабильности.

Оставаясь на связи с близкими, вы будете в состоянии контролировать свое настроение. Не отказывайтесь от дружеской поддержки. Ведь вас любят за то, какой вы человек, а не за то, какое у вас здоровье.



Помните – вас любят за то, какой вы человек / Фото Shutterstock

У вас инконтиненция при ограниченной мобильности и вы переживаете, что причиняете слишком много хлопот близким? Поделитесь своими переживаниями с человеком, который за вами ухаживает. Уверяем, вашу откровенность не воспримут как слабость и не проигнорируют с раздражением. Открытость лишь укрепит связь между вами. Если бы вашего родного человека постигла такая же проблема, разве вы бы злились на него, считали его обузой? Отнюдь. Вы стремились бы лишь одного – облегчить жизнь своему подопечному, обеспечить ему максимум комфорта и сделать его хоть чуточку счастливее.

Если понимаете, что не способны вырваться из сетей грусти и стыда – обратитесь за психологической помощью. Это нормально. Некоторые эмоциональные состояния трудно преодолеть самостоятельно.

Кстати, дополнительный стресс лишь усиливает недержание мочи. Если чувствуете, что можете сорваться, – попробуйте практиковать релаксацию. Медитативные техники, постепенное расслабление мышц и глубокое дыхание прекрасно снимают психологическую напряженность.

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Вы – не болезнь. Не она определяет вас как личность

Не воспринимайте недержание мочи как определяющую свою черту. Занимаясь во время болезни привычными делами, которые раньше дарили вам радость и наполняли жизнь смыслом, вы поймете, что именно действия определяют вас как человека.

Если состояние мочевого пузыря действительно препятствует некоторым видам деятельности, найдите другие занятия по душе. Вспомните старое хобби или найдите новое. Запишитесь на образовательные курсы или вступите в клуб близкой вам тематики. Начните осваивать какой-то из музыкальных инструментов, искусство вокала, интересную игру или новый вид спорта, изучать иностранный язык. Ведите блог, дневник, пишите мемуары, книжку с практическими рекомендациями, попробуйте себя на ниве кинокритики. Вариантов отвлечься на позитив – множество!



Никому не позволяйте разрушать вашу жизнь, даже болезням / Фото Shutterstock

Недержание мочи и физическая активность

Двигайтесь как можно больше, при любой возможности. Упражнения – это эффективный способ снять напряженность и предупредить стресс. Даже если состояние здоровья накладывает определенные ограничения, все равно есть способы оставаться активными.

Обязательно обратите внимание на упражнения Кегеля. Тренировка мышц тазового дна значительно усилит контроль над мочевым пузырем. Вы подтянете мышцы, контролирующие систему закрывания уретры, и научитесь ими управлять, например, во время смеха, чихания или кашля. Что важно, упражнения Кегеля могут выполнять люди с ограниченной мобильностью.

Насколько бы ваш мочевой пузырь не вышел из-под контроля, вы все равно должны заботиться о себе: спать достаточное количество часов, правильно питаться, поддерживать те отношения и заниматься теми делами, которые приносят вам радость. Наберитесь терпения, используйте различные схемы лечения и не сдавайтесь!

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Урологические одноразовые трусики для средней и тяжелой инконтиненции / Фото Seni

Так, изделия от Seni помогут избавиться от неудобства при любых обстоятельствах и сохранят ваши нервы.