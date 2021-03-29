Некоторые проблемы интимного здоровья мы не хотим обсуждать – стесняемся или, что хуже, игнорируем. Тем временем все, что касается нашего здоровья и самочувствия, является приличным и достойным внимания. Табуированных тем не должно быть. Поэтому будем говорить свободно о том, что нас беспокоит. В том числе о недержании мочи.

Недержание мочи – распространенная проблема: от нее страдает около 423 миллионов человек во всем мире. Каждая четвертая женщина и каждый восьмой мужчина в возрасте от 18 до 44 лет хотя бы раз в жизни сталкивались с такой неприятностью.

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Что такое недержание мочи

Непроизвольное мочеиспускание, когда человек не может удерживать мочу, медики называют инконтиненцией и предупреждают: взять под контроль ее будет легче, доверившись врачу.

Инконтиненция не является болезнью, но сопровождает многие медицинские состояния, в частности свидетельствует об определенных заболеваниях. Определите диагноз, пролечите основную болезнь – и ваша ситуация может существенно улучшиться.



Недержание мочи не является заболеванием / Фото Shutterstock

Иногда инконтиненцию вызывают временные изменения в организме, в частности беременность или даже простуда.

Несмотря на то, что инконтиненция не является самостоятельным заболеванием, лечить ее можно и нужно. Это поможет установить причину состояния, а также избежать всех связанных с ним неудобств.

Всемирная организация здравоохранения определяет инконтиненцию как социальную болезнь, которая может быть хронической и усложнять повседневную жизнь человека. Недержание мочи снижает нашу социальную активность, побуждает изолироваться от внешнего мира из-за неприятных симптомов и связанного с ними психологического дискомфорта.

Причинами недержания мочи у женщин могут быть:

Опущение матки.

Перегрузка мышц тазового дна (из-за беременности, многочисленных родов).

Менопауза.

Цистит.

Гормональный дисбаланс.

Причинами недержания мочи у мужчин могут быть:

Длительное давление на мочевой пузырь (из-за лишнего веса или сидячего образа жизни).

Болезни мочевого пузыря, мочевыводящих путей.

Применение мочегонных лекарств.

Андропауза.

Оперативное вмешательство.

Инконтиненция, независимо от этиологии, бывает различной интенсивности. И выбор специального поглощающего изделия зависит именно от степени недержания.

Женщинам незаметую защиту, чувство сухости и свежести при этой деликатной проблеме обеспечивают ежедневные урологические прокладки Seni Lady. Для мужчин с недержанием мочи созданы урологические прокладки Seni Man.

Ассортимент изделий для средней и тяжелой инконтиненции:

классические подгузники;

одноразовые впитывающие трусики (разработаны совместно для мужчин и женщин).



Урологические средства значительно облегчают жизнь людям с инконтиненцией / Фото Seni

Как определить степень инконтиненции

Обнаружили у себя или у кого-то из родных проблему недержания мочи? Не медлите с визитом к врачу. Он проведет диагностику и сбор анамнеза, уточнив:

Как часто возникают эпизоды инконтиненции.

При каких условиях чаще всего происходит непроизвольное мочеиспускание (от смеха, в стрессовых ситуациях, во время тренировок).

Интенсивность выделений.

Наличие других симптомов.

Заметьте: градация инконтиненции является приблизительной. Степень выраженности проблемы устанавливается на основе среднего количества выделяемой мочи бесконтрольно в течение 4 часов.

Как определить степень инконтиненции / Инфографика 24 канала

Недержание мочи всегда лечится с учетом причины его возникновения. Но в любом случае, пока остается этот дискомфортный признак основной проблемы, следует использовать урологические поглощающие средства. Они позволяют спокойно лечиться, не отказываясь от привычного ритма жизни.

Как ухаживать за кожей при использовании урологических поглощающих средств

Правильный уход избавляет от сухости кожу, которая раздражается из-за постоянного контакта с мочой.

Эффективный уход во время инконтиненции обеспечивают косметические средства Seni Care. Их активные компоненты защищают гидролипидный слой кожи.



Кожа нуждается в очищении и в уходе / Фото Seni

Уход предполагает, прежде всего, очищение и профилактическое лечение. Первую функцию выполняет специальная косметика. Для очищения и ухода за участками кожи, склонными к раздражениям, прекрасно подходит, например, моющий крем для тела 3 в 1.

Относительно профилактического лечения (говорится о предотвращении образования пролежней), то раздраженнаяа кожа нуждается в интенсивном увлажнении и регенерации. Средства Seni Care, которые эффективно питают и регенерируют кожу, вы можете приобрести здесь.

Советы, которые помогут решить проблему

Справиться с проблемой инконтиненции – вполне реально. Следует только действовать шаг за шагом:

Обратиться к специалисту за диагностикой.

Выполнять все предписания врача.

Пересмотреть образ жизни: здоровый сон, правильное питание и физическая активность существенно облегчают проблему недержания мочи.

Будет ошибкой не пить достаточно воды. Поддерживать водный баланс – важно: так вы сохраните свое здоровье. Взрослый человек должен потреблять 1,5 – 2 литра жидкости ежедневно. В жаркое время норму следует увеличить.

Почему ограничение питья не уменьшит мочеиспускание? С уменьшением количества жидкости уменьшится и объем мочевого пузыря, из-за чего неизбежно участятся позывы к мочеиспусканию.

Лишний вес является еще одним фактором инконтиненции. Дело в том, что избыточный жир в области живота делает слабее мышцы тазового дна и давит на внутренние органы, в том числе на мочевой пузырь.

Не игнорируйте позывы к мочеиспусканию – удержание мочи может привести к развитию проблем с мочевыделительной системой, в частности спровоцировать цистит.

Ходить в туалет следует тогда, когда хочется. А при недержании мочи это нужно делать регулярно, даже если нет желания. Если мобильность человека с инконтиненцией ограничена, ему следует обязательно обеспечить легкий доступ в туалет. Правильная организация жизненного пространства уменьшит влияние стрессового фактора, а следовательно, и частоту эпизодов неконтролируемого мочеиспускания.