В наше время стрессов и гиподинамии недержание мочи стало очень распространенной проблемой. В определенный период жизни от нее страдают мужчины и женщины, старики и молодежь. Чаще всего инконтиненция проявляется в легкой форме, но даже в этом случае человек нуждается в защите от протечек, раздражения кожи и психологического дискомфорта.

Правильно подобранное урологическое средство – простое и удобное в использовании, обеспечивает надежную защиту независимо от степени недержания мочи.

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Как правильно выбрать урологическую продукцию

Сначала следует определить степень недержания – именно от него зависит способ решения проблемы и выбор конкретного поглощающего изделия.

Степени недержания являются приблизительными и определяются на основе среднего количества выделяемой мочи бесконтрольно в течение 4 часов.



Как определить степень инконтиненции / Источник: Seni / Инфографика 24 канала

Самая распространенная – легкая инконтиненция (единичные эпизоды недержания мочи, связанные с различными болезнями). Очень тяжелая форма недержания мочи случается у людей, прикованных к постели или вообще неспособных контролировать свои физиологические функции.

Итак, что выбрать: прокладку, вкладку или подгузник, определяют:

частота случаев недержания мочи,

степень самостоятельности человека.

Страдая от недержания, люди часто выбирают изделия, не соответствующие их реальным потребностям, отмечают специалисты польского производителя урологических товаров Seni. Например, при легком недержании мочи пользуются (очевидно, перестраховываясь) более дорогими анатомическими вкладышами, предназначенными для среднего или даже тяжелого недержания.

Выясните, действительно ли нужно средство с такой поглощающей способностью. Подобрав оптимальный вариант, вы сэкономите средства на урологическую продукцию без потери комфорта.



Как подобрать правильные урологические средства / Фото: IStock

Как определить необходимую степень поглощения

Медики рекомендуют вести дневник мочевыделений – он поможет объективно оценить степень недержания. Начиная записи, следует знать, что:

Мочевой пузырь вмещает до 500 миллилитров мочи.

Побуждение к мочеиспусканию мы чувствуем чаще всего тогда, когда мочевой пузырь наполнился на треть своего объема.

Во время одного мочеиспускания выделяется около 200 мл мочи.

Наш организм выделяет около 80% потребленной жидкости, поэтому учитывайте, сколько жидкости выпиваете вы или ваш подопечный в течение дня.

Очень важный фактор – подвижность человека с недержанием мочи, ведь от этого зависит, как часто он попадает в туалет вовремя.

Предлагаем пример правильного выбора урологических средств с помощью записи мочевыделений в течение одного дня наблюдений.

Пример расчета

Наша цель – подобрать урологическое средство для женщины с ограниченной мобильностью, которая посещает туалет только с помощью опекуна.

Объем жидкости, выпитой женщиной за день, составил 1450 мл. Итак, объем выделенной жидкости равен 1160 мл (80% от 1450 мл).

Моча, выделенная в туалете, – трижды по 200 мл (ведь выделяется примерно 200 мл за один раз). Вместе 600 мл.

Итак, мочевая инконтиненция составляет 1160 мл - 600 мл (туалет) = 560 мл, или 93 мл каждые 4 часа.

Это легкая степень недержания мочи. Поэтому разумным выбором в этом случае станет линейка средств для легкого недержания.

Специалисты Seni разработали специальную анкету, которая поможет каждому в режиме онлайн подобрать правильное изделие. Диагностику можно пройти по ссылке.