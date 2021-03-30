Недержание мочи: как подобрать правильный размер урологического средства
Специальные урологические поглощающие средства – просто спасение для лежачих больных, людей с недержанием мочи и тех, кто перенес операцию. Однако, чтобы получить от подгузника или одноразовых трусиков максимум эффективности и комфорта, следует правильно определить их размер.
Источник:24 Канал
Почему правильный размер – это важно
Производители предлагают большой ассортимент специальных поглощающих средств, которые отличаются по размеру, форме и назначению. Однако, если выбрать подгузник или трусики неправильного размера, вместо уверенности и комфорта человек, который их использует, получит только вред здоровью и дополнительные затраты на новые средства.
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Маловатые подгузники и одноразовое белье натирают кожу и вызывают болезненные опрелости и раздражения в области фиксации или в паху. У лежачих больных могут даже образоваться язвы, которые будет трудно лечить.
Правильный размер – залог комфорта / Фото: shutterstock
Слишком большие урологические средства плохо прилегают к телу и протекают, затрудняя уход за больным и увеличивая расходы на стирку белья и одежды. Считать, что большой подгузник поглотит больше жидкости, то есть будет более эффективным, – большая ошибка. Лучшие поглощающие свойства – в средствах не большего, а правильного размера.
Как определить размер подгузника и одноразовых трусиков
Если вы пользуетесь продукцией компании Seni, подобрать правильный размер вам очень просто. Для этого достаточно выбрать вид урологического средства и уточнить только два параметра: объем талии и бедер. Введите эту информацию в специальный калькулятор Seni, и он рассчитает, какой размер подходит именно вам.
Размер урологических прокладок
Здесь определяющим является другой фактор. Урологические прокладки подбирают с учетом степени поглощения, который определяется в зависимости от тяжести недержания мочи.
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Кстати, у многих потребителей возникает вопрос: можно ли вместо урологических прокладок использовать обычные гигиенические? Нет, нельзя! Ибо последние созданы, чтобы поглощать менструальные выделения. Моча выделяется быстрее и с большим давлением, имеет другую консистенцию, поэтому гигиенические прокладки не могут вобрать весь объем мочи. Используя обычные поглощающие средства, вы подвергаетесь высокому риску протекания, а следовательно, загрязнению одежды и распространению неприятного запаха.
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