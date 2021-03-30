Специальные урологические поглощающие средства – просто спасение для лежачих больных, людей с недержанием мочи и тех, кто перенес операцию. Однако, чтобы получить от подгузника или одноразовых трусиков максимум эффективности и комфорта, следует правильно определить их размер.

Почему правильный размер – это важно

Производители предлагают большой ассортимент специальных поглощающих средств, которые отличаются по размеру, форме и назначению. Однако, если выбрать подгузник или трусики неправильного размера, вместо уверенности и комфорта человек, который их использует, получит только вред здоровью и дополнительные затраты на новые средства.

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Маловатые подгузники и одноразовое белье натирают кожу и вызывают болезненные опрелости и раздражения в области фиксации или в паху. У лежачих больных могут даже образоваться язвы, которые будет трудно лечить.