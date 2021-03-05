Лікарі у Чернівецькій області продовжують відмовлятися від щеплень. Наразі в області спалах захворюваності гірший, ніж на минулорічному піку у квітні.

Ситуація з вакцинацією у місті є недолугою. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

Також читайте Не раніше літа – осені, – Степанов розповів, коли будуть вакцинувати за гроші

У Чернівцях – недолуга ситуація з вакцинацією

За її словами, вже в перший день, коли привезли препарат, на "смітник викинули" (тобто утилізували) 6 доз вакцин.

Область "палає". Є і медики, і не медики, які готові вакцинуватися. Але, на жаль, логістика керівників і кураторів вакцинації така недолуга, що викинули 6 доз – це мінімум 3 людини в ланцюжку створення колективного імунітету,

– зазначила Кобевко.

Водночас вона зауважила, що препарат CoviShield – доволі якісний. Він – цілком ідентичний складу Оксфордського препарату AstraZeneca.

Нагадаємо! Вакцинація від коронавірусу на Буковині стартувала 25 лютого.

Яка в області ситуація з COVID-19

В Чернівцях, як зауважила Кобевко, ситуація з захворюваністю на коронавірус не критична, але важка. В лікарнях – багато пацієнтів.

"Є неприємні рекорди по летальності. Ми зафіксували 16 смертей за добу. Це дуже багато", – додала інфекціоністка.

До речі! Жителі Чернівецької області обурились введенням посиленого карантину. На акцію під будівлею обласної адміністрації зібрались приблизно сотня осіб.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу