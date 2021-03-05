Недолуга ситуація, – Кобевко розповіла, чому в Чернівцях лікарі хочуть, але не вакцинуються
Лікарі у Чернівецькій області продовжують відмовлятися від щеплень. Наразі в області спалах захворюваності гірший, ніж на минулорічному піку у квітні.
Источник:24 канал
Ситуація з вакцинацією у місті є недолугою. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.
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У Чернівцях – недолуга ситуація з вакцинацією
За її словами, вже в перший день, коли привезли препарат, на "смітник викинули" (тобто утилізували) 6 доз вакцин.
Область "палає". Є і медики, і не медики, які готові вакцинуватися. Але, на жаль, логістика керівників і кураторів вакцинації така недолуга, що викинули 6 доз – це мінімум 3 людини в ланцюжку створення колективного імунітету,
– зазначила Кобевко.
Водночас вона зауважила, що препарат CoviShield – доволі якісний. Він – цілком ідентичний складу Оксфордського препарату AstraZeneca.
Яка в області ситуація з COVID-19
В Чернівцях, як зауважила Кобевко, ситуація з захворюваністю на коронавірус не критична, але важка. В лікарнях – багато пацієнтів.
"Є неприємні рекорди по летальності. Ми зафіксували 16 смертей за добу. Це дуже багато", – додала інфекціоністка.
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