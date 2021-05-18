Ученые из Университета Макмастера (Канада) изучили гены 45 детей с низкой массой тела при рождении и 47 детей с нормальным весом. Исследование продолжалось с 1977 года.

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После того, как участникам исследования исполнилось от 30 до 35 лет, ученые сравнили их биологический возраст.

Результаты исследования

Ученые отнесли к старению хронические проблемы со здоровьем и сенсорные нарушения.

Выяснилось, что недоношенные дети мужского пола по сравнению с другими мужчинами стареют в среднем на 4,6 года быстрее.

Зато между недоношенными и доношенными девочками такой разницы не наблюдалось.

Ученые пока не поняли, почему у мужчин с низким весом при рождении наблюдается ускоренное биологическое старение.

Вероятные причины этого явления

Но исследователи предполагают, что пренатальное развитие играет важную роль в этом процессе. Поскольку предыдущие исследования показали, что недоношенные младенцы мужского пола более благоприятны к пренатальным стрессам, чем младенцы женского пола. Также специалисты считают, что на скорость старения может влиять то, как дети справляются с физиологическим стрессом до и после рождения.

Это исследование в очередной раз подтверждает необходимость мониторинга здоровья недоношенных детей на протяжении всей их жизни. Для того, чтобы минимизировать вредное влияние пренатального периода, ученые рекомендуют таким людям высыпаться, сбалансировано питаться, отказаться от курения, выполнять регулярные физические нагрузки и приобрести навыки управления стрессом и развития социальных связей.