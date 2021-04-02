Недорогой препарат может быть эффективным в лечении коронавируса
Доступный и недорогой препарат снизил смертность мышей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, врачи нашли новый вероятный препарат для лечения коронавируса.
Источник:MedicalxPress
О каком препарате идет речь
Команда ученых доказала, что препарат топотекан (TPT), направленный на воспалительные гены, подавлял экспрессию этих генов в легких мышей через 4 дня после заражения.
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У людей с тяжелым COVID-19 симптомы часто не проявляются в течение многих дней после заражения. Поэтому ученые выбрали другой подход и стремились найти потенциальную терапию, которую можно было бы использовать на более поздних стадиях болезни.
Хотя патофизиология SARS-CoV-2 еще полностью не изучена, ученые заметили, что вирус вызывает чрезмерное производство цитокинов и хемокинов — химических веществ, которые выделяются клетками иммунной системы для борьбы с инфекцией.
Следовательно, уменьшение воспалительного состояния у таких пациентов может улучшить клинические последствия. Эпигенетическая терапия может быть эффективной против тяжелых случаев COVID-19.
Перспектива исследования
Исследования команды предполагает, что другие противовоспалительные агенты менее эффективны против COVID-19, потому что они нацелены только на один медиатор воспаления, такой как IL6 или IL1, или конкретную программу экспрессии генов.
Дело в том, что во время инфекции SARS-CoV-2 нарушается регуляция множества воспалительных генов и сигнальных путей.
Ингибиторы TOP1 способны широко или системно подавлять экспрессию воспалительных генов на животных моделях, независимо от гена,
– объяснила исследовательница Джессика Сук Юин Хо.
Безопасность и эффективность этой стратегии лечения людей вскоре будут оцениваться в клинических центрах по всему миру.
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