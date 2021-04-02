Доступный и недорогой препарат снизил смертность мышей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Таким образом, врачи нашли новый вероятный препарат для лечения коронавируса.

О каком препарате идет речь

Команда ученых доказала, что препарат топотекан (TPT), направленный на воспалительные гены, подавлял экспрессию этих генов в легких мышей через 4 дня после заражения.

К теме Создали гидрогель, который за сутки превращает раковые клетки в обычные стволовые

У людей с тяжелым COVID-19 симптомы часто не проявляются в течение многих дней после заражения. Поэтому ученые выбрали другой подход и стремились найти потенциальную терапию, которую можно было бы использовать на более поздних стадиях болезни.

Хотя патофизиология SARS-CoV-2 еще полностью не изучена, ученые заметили, что вирус вызывает чрезмерное производство цитокинов и хемокинов — химических веществ, которые выделяются клетками иммунной системы для борьбы с инфекцией.

Как действует препарат: повышенная реакция иммунной системы, которая характерна для легких пациентов с COVID-19, может наполнить инфицированную область лейкоцитами, что приводит к воспалению, возможного повреждения тканей, отказу органов и смерти.

Следовательно, уменьшение воспалительного состояния у таких пациентов может улучшить клинические последствия. Эпигенетическая терапия может быть эффективной против тяжелых случаев COVID-19.

Перспектива исследования

Исследования команды предполагает, что другие противовоспалительные агенты менее эффективны против COVID-19, потому что они нацелены только на один медиатор воспаления, такой как IL6 или IL1, или конкретную программу экспрессии генов.

Дело в том, что во время инфекции SARS-CoV-2 нарушается регуляция множества воспалительных генов и сигнальных путей.

Ингибиторы TOP1 способны широко или системно подавлять экспрессию воспалительных генов на животных моделях, независимо от гена,

– объяснила исследовательница Джессика Сук Юин Хо.

Безопасность и эффективность этой стратегии лечения людей вскоре будут оцениваться в клинических центрах по всему миру.