Недорогой препарат может защитить от диабета II типа

Пациенты с сахарным диабетом имеют повышенный риск переломов. Поэтому ученые предположили, что препараты от остеопороза могут снизить риски диабета II типа.

Доклинические исследования также показывали, что модификация клеток костной ткани лекарствами от остеопороза влияет на регуляцию глюкозы. Принимая это во внимание, новые выводы ученых относительно степени снижения рисков оказались совершенно неожиданными.

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Что известно об исследовании

Исследователи из Университета Ольборга, что в Дании, проанализировали данные почти 700 тысяч человек с диабетом и без него.

Средний возраст составил 67 лет.

Наблюдения продолжались 10 лет.

Они определили, кто из участников принимал распространенный препарат от остеопороза алендронат и как это повлияло на их состояние здоровья.

Анализ показал, что прием Алендроната снижал риски диабета второго типа на 34%. Выводы учитывают и такие факторы риска:

потребление алкоголя;

ожирение;

уровень дохода;

семейное положение.

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Затем ученые определили, что прием алендроната в течение 8 лет способен снизить риски диабета на 53%. Также выяснили, что чем выше была дозировка лекарства, тем ниже шансы возникновения диабета.

Пока авторы не могут объяснить, чем обусловлен этот эффект. Вероятно, препарат снижает воспаление и окислительный стресс – два центральных фактора для развития инсулинорезистентности.

Неизлечимая болезнь

Пока не ясно, сохраняется ли тенденция для всех лекарств от остеопороза или только от конкретного препарата. Это должны показать дальнейшие исследования.

Сахарный диабет считается неизлечимой болезнью, что повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, слепоты и ампутаций. Однако многие исследования показывают, что есть простой способ добиться ремиссии. Например, ученые из Канады и Великобритании продемонстрировали, что с помощью изменения питания можно справиться с диабетом всего за 3 месяца.