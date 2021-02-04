Недостатньо для вільних поїздок до ЄС: представник ЄС про вакцинацію проти COVID-19
Вакцинація проти COVID-19 поки є недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського союзу. Крім того, заходи з безпеки варто додатково переглянути через дані про мутації коронавірусу і нові штами.
Джерело: "Інтерфакс"
Критерії для поїздок у ЄС переглянуть
Про це заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.
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На цей час вакцинація не вважається достатньо надійним параметром,
– заявив Боррель.
Коли відкриють кордони
За його словами, у зв'язку з ризиками, які створюють нові штами COVID-19, в Євросоюзі переглянуть критерії для поїздок і введуть нові заходи безпеки.
Також політик вважає, що на сьогодні неможливо спрогнозувати, коли відкриються зовнішні кордони ЄС.
Потрібні додаткові обговорення подальшого розвитку пандемії. Одне можна сказати напевно – ми сподіваємося на швидке та безпечне відкриття країн і кордонів та працюємо над цим,
– зауважив Боррель.
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