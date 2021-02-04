Недостаточно для свободных поездок в ЕС: представитель ЕС о вакцинации против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 пока является недостаточно надежным параметром для свободных поездок в страны Европейского союза. Кроме того, меры по безопасности стоит дополнительно просмотреть из-за данных о мутациях коронавируса и новых штаммах.
Источник: "Интерфакс"
Критерии для поездок в ЕС пересмотрят
Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
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В настоящее время вакцинация не считается достаточно надежным параметром,
– заявил Боррель.
Когда откроют границы
По его словам, в связи с рисками, которые создают новые штаммы COVID-19, в Евросоюзе пересмотрят критерии для поездок и введут новые меры безопасности.
Также политик считает, что на сегодня невозможно спрогнозировать, когда откроются внешние границы ЕС.
Нужны дополнительные обсуждения дальнейшего развития пандемии. Одно можно сказать наверняка – мы надеемся на быстрое и безопасное открытие стран и границ и работаем над этим,
– заметил Боррель.
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