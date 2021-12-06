Недостаток белка в рационе провоцирует ожирение
Источник:Nutrición Hospitalaria
Саркопения – потеря мышечной массы у пожилых людей, которая влечет за собой ожирение. Ученые связали это состояние с нехваткой белка в рационе женщин в возрасте от 65 лет.
В исследовании приняли участие 164 валенсийские женщины. Результаты исследования показали: 26,2% женщин из исследования потребляли меньше мяса, чем рекомендовано ВОЗ.
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25,6% находились на той или иной стадии саркопении и 12% страдали саркопеническим ожирением. С другой стороны, 73,8% женщин потребляли больше белка, чем рекомендовано, что было связано с более высоким уровнем потребления энергии.Обратите внимание: саркопения вызывает потерю силы и функции мышц, а также слабость, усталость и проблемы с балансом и подвижностью.
По словам команды ученых, эта работа показывает необходимость продолжения исследований и "разработки рекомендаций по потреблению белка в соответствии с реалиями пожилых людей". Кроме этого, стоит разработать эффективную политику общественного здравоохранения, которая подчеркивала бы особую значимость этого макроэлемента в процессе старения.
Как проводилось исследование
- За питанием участников исследования следили в течение трех дней.
- Добровольцы прошли ряд физических тестов для измерения силы, равновесия и скорости функций, на которые влияет саркопения.
- Затем результаты тех женщин, которым установили саркопению и ожирение, скрестили, чтобы установить процент женщин с саркопеническим ожирением.