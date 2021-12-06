Недостаток белка в рационе провоцирует ожирение

Саркопения – потеря мышечной массы у пожилых людей, которая влечет за собой ожирение. Ученые связали это состояние с нехваткой белка в рационе женщин в возрасте от 65 лет.

В исследовании приняли участие 164 валенсийские женщины. Результаты исследования показали: 26,2% женщин из исследования потребляли меньше мяса, чем рекомендовано ВОЗ.

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25,6% находились на той или иной стадии саркопении и 12% страдали саркопеническим ожирением. С другой стороны, 73,8% женщин потребляли больше белка, чем рекомендовано, что было связано с более высоким уровнем потребления энергии.

: саркопения вызывает потерю силы и функции мышц, а также слабость, усталость и проблемы с балансом и подвижностью.

По словам команды ученых, эта работа показывает необходимость продолжения исследований и "разработки рекомендаций по потреблению белка в соответствии с реалиями пожилых людей". Кроме этого, стоит разработать эффективную политику общественного здравоохранения, которая подчеркивала бы особую значимость этого макроэлемента в процессе старения.

Как проводилось исследование