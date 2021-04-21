Исследование показало, что низкое качество сна вдвое повышает риск сексуальной дисфункции у женщин. Вот почему так важно уделять внимание ночному отдыху.

Недостаток сна разрушает женское либидо

Если женщины плохо спят ночью, это может привести к неудовлетворительной сексуальной жизни, особенно в среднем и пожилом возрасте. Исследование показало, что те женщины, которые плохо спали, в два раза чаще жаловались на отсутствие сексуального интереса или удовольствия, по сравнению со своими сверстницами, которые высыпались.

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При этом качество сна измерялось специальным Петербургским индексом, что позволяет получать ответы на вопросы о способности засыпания и сне, использовании снотворных, дневной сонливости и многих других важнейших аспектах сна.

Почему сон влияет на качество секса

Также исследование показало, что качественный сон увеличивает сексуальную активность. Выбирая между сном и сексом, женщины в состоянии усталости, конечно, будут выбирать именно сон, как считают авторы исследования.

А вот у выспавшихся женщин интерес к сексу будет высоким. Результаты исследования могут побудить некоторых врачей расспрашивать пациенток о качестве сна и сексуальном функционировании.

Медики вообще часто не уделяют внимания сексу в жизни женщин в возрасте 50+. Но опросы показывают, что более 80% женщин этой возрастной группы практикуют сексуальную жизнь или хотели бы заниматься сексом регулярно.