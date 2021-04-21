Недосып в среднем возрасте повышает риск развития слабоумия
Ученые проанализировали состояние здоровья около 8 тысяч взрослых британцев, за которыми наблюдали в течение более 25 лет. Оказалось, что недостаток сна в возрасте от 50 до 60 лет связан с повышенным риском развития деменции.
Источник:Nature Communications
Группа ученых из французского национального института исследований в области здравоохранения INSERM проанализировали данные долгосрочного исследования Университетского колледжа Лондона. В рамках этой работы ученые с 1985 года наблюдали за состоянием здоровья 7 959 британцев.
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Участники сами сообщали о продолжительности своего сна. Только 3 900 из них носили часы с трекером.
Что заметили ученые:
- У 50 – 60-летних людей, которые спят 6 и менее часов в сутки, выше риск слабоумия в старшем возрасте. Это по сравнению с теми людьми, которые проводят в постели 7 часов.
- У людей с постоянно коротким сном в возрасте от 50 до 70 лет риск возникновения деменции увеличивается на 30%. И это независимо от кардиометаболических или психических проблем, которые являются известными факторами риска деменции.
Пока неясно, существует ли эта связь для младших возрастных групп.
В будущих исследованиях ученые обещают проанализировать, может ли улучшение сна помочь предотвратить деменцию.
Многие из нас плохо спят ночью и, вероятно, знают, что это может повлиять на память и мышление в краткосрочной перспективе. Но интрига заключается в том, могут ли длительные режимы сна влиять на наш риск развития деменции,
– заявил руководитель отдела исследований Alzheimer's Research UK Сара Имарисио.
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