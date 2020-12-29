Беларусь начала вакцинацию от COVID-19 российским "Спутником V". Министерство здравоохранения страны объявило о старте вакцинации после прибытия первой партии препарата.

Доверяют ли белорусы Российской вакцине и не отказываются ли от прививки – в прямом эфире 24 канала рассказал Валерий Калиновский, корреспондент "Радио Свободы".

Детали В Беларуси началась вакцинация от СOVID-19: будут прививаться российским препаратом

Он пояснил, что журналисты пытались выяснить, сколько доз "Спутника V" прибыло в Беларусь. Однако пообщаться со спикером министерства здравоохранения пока не удалось.

Насчет доверия – его у рядовых белорусов нет. Потому что нет его даже у россиян, более 50% из них не верят в эффективность этой вакцины,

- подчеркнул Калиновский.

И подчеркнул, что в Беларуси вакцинация будет добровольной. По меньшей мере врачам и педагогам точно придется ее использовать. Но среди остальных людей распространены скептические настроения. Ведь российские лекарства в Беларуси никогда не считали качественными.

"Их добавил и Лукашенко, который заявил, что лично не будет вакцинироваться от COVID-19. Поэтому я не уверен, что люди побегут это делать с надеждой, что смогут остаться здоровыми", – отметил Калиновский.

Кремль навязал вакцину

Как отметил корреспондент, в Беларуси не ведут такой активной борьбы с коронавирусом, как в Украине. Нет локдаунов, обязательного масочного режима или строгих правил для тех, кто прибыл из-за рубежа.

Среди белорусов не является распространенным движение против прививок. От традиционной вакцинации своих детей отказываются единицы. Однако есть определенное недоверие именно к российской вакцине, как и ко всему российскому,

- пояснил Калиновский.

Он считает, что Кремль навязал вакцину Лукашенко, который сейчас имеет своего единственного спонсора в лице России. Фактически, у правительства Лукашенко нет выбора, он должен идти дальше в фарватере Путина.

"Лукашенко говорил, что будет закуплено вакцины 5 – 6 производителей, но которых он не назвал. Очевидно, что не только российский "Спутник V". Может для кого-то будут покупать европейскую или американскую. Об этом еще неизвестно, но такой разговор был", – добавил журналист.

Однако заметил, что с другой стороны Беларусь даже хочет сама изготавливать российскую вакцину. Поэтому вероятность того, что на рынке появятся западные препараты – невелика.

Вакцинация в Беларуси: кратко

Глава белорусского Минздрава заявил, что в стране создана система хранения вакцины, которая позволяет придерживаться холодовой цепи.

Власти планируют вакцинировать 1,2 миллиона белорусов в январе, феврале, марте и апреле, а затем выйти на показатель в 5 – 5,5 миллионов привитых.

Во втором квартале 2021 года в Беларуси планируют начать производство российской вакцины.

Справка. Российскую вакцину начали регистрировать еще в августе, когда она даже не прошла третьей фазы испытаний. Это обеспокоило научное сообщество. Ряд стран отказались от препарата.