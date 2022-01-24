Негативное отношение к вакцинации может быть симптомом психического заболевания
Источник:MedicalXpress
Из-за депрессии люди чаще верят мифам о вакцинации. Ученые считают, что дело в общем негативном взгляде на мир, который вызывает депрессия.
Новое исследование депрессии
Согласно новому исследованию, люди с симптомами умеренной и тяжелой депрессии гораздо легче верят в мифы о вреде прививок. Они с большей вероятностью считают истинным хотя бы одно из четырех предложенных учеными ложных утверждений о вакцинации, чем люди без депрессии.
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Испытуемым предлагалось согласиться с такими утверждениями: "вакцины против COVID-19 изменят ДНК людей", "вакцины против COVID-19 содержат микрочипы, которые могут отслеживать людей", "вакцины против COVID-19 содержат легочную ткань абортированных плодов" и "вакцины против COVID-19 могут вызвать бесплодие, осложняя беременность".
Депрессия влияет на отношение к вакцинации
29,3% людей считают правдивыми эти мифы о вакцинации. Среди тех, кто депрессией не страдает, лишь 15,1% считали эти абсурдные теории правдивыми. Ученые предполагают, что во всем виновато влияние депрессии на оценку реальности.
В целом, люди в депрессии чаще смотрят на мир негативно, при этом их мозг лучше сосредотачивается на информации, которая вызывает негативные эмоции. В контексте пандемии это привело к неожиданным последствиям. Исследователи считают, что такие пациенты вдвое реже вакцинируются и соответственно подвержены высокому риску заражения COVID-19.
В исследовании приняли участие 15,5 тысячи взрослых американцев. Помимо веры в мифы о вакцинах, ученых интересовали симптомы депрессии у подопытных, какими соцсетями они пользуются и где читают новости.
Ранее широкомасштабный анализ данных показал, что у людей, которые едят грибы, меньше риск развития депрессии. Но пока не понятно, как именно эти два факта связаны между собой.