Ранее эксперименты показали, что воздействие определенных химических веществ на самцов до размножения может повлиять на их потомство. Однако были сомнения относительно того, есть ли это явление у людей. Теперь ученые сообщили об увеличении жировых отложений у женщин, чьи деды или прадеды начали курить до полового созревания.

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В предыдущих исследованиях 2014 года ученые обнаружили, что если отец начинал регулярно курить до достижения половой зрелости (до 11 лет), то у его сыновей, но не у дочерей, было больше избыточного веса, чем ожидалось.

В недавно опубликованном исследовании эксперты расширили этот анализ, учитывая более ранние поколения. Для этого использовали недавно собранные данные о дедушках и прадедушках участников исследования, полученные с помощью анкет.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек

Ученые из Бристольского университета изучили возможное влияние курения старшего поколения в препубертатном возрасте на их потомков.

В исследовании приняли участие более 14 000 "детей 90-х".

Плохие привычки влияют не только на нас

В итоге ученые выявили большее содержание жира в организме у женщин, чьи деды или прадеды по отцовской линии начали курить до 13 лет (в сравнении с теми, чьи предки начали курить в возрасте с 13 до 16 лет). Между тем на потомков мужского пола такого влияния не наблюдалось.

Это исследование дает нам 2 важных результата. Во-первых, воздействие определенных веществ на мальчика до половой зрелости может повлиять на последующие поколения. Причины, по которым дети набирают лишний вес, могут быть связаны не так с их питанием и физическими упражнениями, как с образом жизни их предков,

– заявила ведущий автор исследования Джин Голдинг.

Чтобы подтвердить эти наблюдения, нужно провести больше подобных исследований. И ученые не собираются останавливаться.