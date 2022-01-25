Ранее эксперименты показали, что воздействие определенных химических веществ на самцов до размножения может повлиять на их потомство. Однако были сомнения относительно того, есть ли это явление у людей. Теперь ученые сообщили об увеличении жировых отложений у женщин, чьи деды или прадеды начали курить до полового созревания.
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В предыдущих исследованиях 2014 года ученые обнаружили, что если отец начинал регулярно курить до достижения половой зрелости (до 11 лет), то у его сыновей, но не у дочерей, было больше избыточного веса, чем ожидалось.
В недавно опубликованном исследовании эксперты расширили этот анализ, учитывая более ранние поколения. Для этого использовали недавно собранные данные о дедушках и прадедушках участников исследования, полученные с помощью анкет.
В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек
- Ученые из Бристольского университета изучили возможное влияние курения старшего поколения в препубертатном возрасте на их потомков.
- В исследовании приняли участие более 14 000 "детей 90-х".
Плохие привычки влияют не только на нас
В итоге ученые выявили большее содержание жира в организме у женщин, чьи деды или прадеды по отцовской линии начали курить до 13 лет (в сравнении с теми, чьи предки начали курить в возрасте с 13 до 16 лет). Между тем на потомков мужского пола такого влияния не наблюдалось.
Это исследование дает нам 2 важных результата. Во-первых, воздействие определенных веществ на мальчика до половой зрелости может повлиять на последующие поколения. Причины, по которым дети набирают лишний вес, могут быть связаны не так с их питанием и физическими упражнениями, как с образом жизни их предков,
– заявила ведущий автор исследования Джин Голдинг.
Чтобы подтвердить эти наблюдения, нужно провести больше подобных исследований. И ученые не собираются останавливаться.