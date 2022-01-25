Негативное влияние от курения передается даже внукам: нашли новые последствия вредной привычки

Внучки и правнучки мужчин, которые начали курить до полового созревания, имеют больше проблем с лишним весом. Исследование проводилось учеными из Бристольского университета.

Ранее эксперименты показали, что воздействие определенных химических веществ на самцов до размножения может повлиять на их потомство. Однако были сомнения относительно того, есть ли это явление у людей. Теперь ученые сообщили об увеличении жировых отложений у женщин, чьи деды или прадеды начали курить до полового созревания.

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В предыдущих исследованиях 2014 года ученые обнаружили, что если отец начинал регулярно курить до достижения половой зрелости (до 11 лет), то у его сыновей, но не у дочерей, было больше избыточного веса, чем ожидалось.

В недавно опубликованном исследовании эксперты расширили этот анализ, учитывая более ранние поколения. Для этого использовали недавно собранные данные о дедушках и прадедушках участников исследования, полученные с помощью анкет.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек

Ученые из Бристольского университета изучили возможное влияние курения старшего поколения в препубертатном возрасте на их потомков.

В исследовании приняли участие более 14 000 "детей 90-х".

Плохие привычки влияют не только на нас

В итоге ученые выявили большее содержание жира в организме у женщин, чьи деды или прадеды по отцовской линии начали курить до 13 лет (в сравнении с теми, чьи предки начали курить в возрасте с 13 до 16 лет). Между тем на потомков мужского пола такого влияния не наблюдалось.

Это исследование дает нам 2 важных результата. Во-первых, воздействие определенных веществ на мальчика до половой зрелости может повлиять на последующие поколения. Причины, по которым дети набирают лишний вес, могут быть связаны не так с их питанием и физическими упражнениями, как с образом жизни их предков,

– заявила ведущий автор исследования Джин Голдинг.

Чтобы подтвердить эти наблюдения, нужно провести больше подобных исследований. И ученые не собираются останавливаться.