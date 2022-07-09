В недавнем исследовании ученые США оценили изменение индекса массы тела детей во время пандемии COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что годовые изменения ИМТ у детей оказались выше во время пандемии, чем в предыдущие годы.

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Негативное влияние пандемии коронавируса

Различные исследования сообщают об увеличении веса тела детей во время пандемии COVID-19. Возможно, это связано с закрытием развлекательных заведений и школ, что привело к снижению физической активности и изменениям в питании.

Индекс массы тела – что это? Это отношение веса человека к его росту. ИМТ вычисляется по специальной формуле (масса тела (кг) разделить на рост (м)²) и используется для оценки уровня ожирения и избыточного веса.

Как происходило исследование

Ученые привлекли участников из когортного исследования, которое включало в общей сложности 69 педиатрических исследований. Они собирали данные о росте и весе детей на основе измерений, сделанных во время их визитов к врачу.

По периоду пандемии COVID-19 считался 15-месячный период с 1 марта 2020 г. по 31 мая 2021 г., тогда как допандемический период или базовый период был определен с 1 октября 2017 г. по 29 февраля 2020 г. Средний допандемический возраст детей составил 5,9 года и 70% из них имели нормальную ИМТ.

Во время пандемии дети набрали вес

Команда не выявила увеличения значений ИМТ в пандемии. Кроме того, в период пандемии годовая смена ИМТ была почти на 0,24 выше по сравнению с исходным периодом. Кроме того, выявили более высокие темпы прироста ИМТ в период пандемии среди детей с ожирением по сравнению с детьми со здоровым весом.

Ученые считают, что исследование нуждается в целенаправленных вмешательствах для устранения влияния пандемии COVID-19 на физическое и психическое здоровье населения в целом.