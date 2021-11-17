В частности, если у вас повышенная сатурация или головокружение. Об этих и не только симптомах рассказала биолог Дарина Озерная.

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Типичными симптомами коронавируса, по словам врачей, являются:

кашель;

лихорадка;

потеря обоняния и вкуса;

одышка;

тревожность.

Как следствие, – головокружение, усталость, головная боль, мышечная боль и боль в горле.

Другими симптомами также могут быть:

сонливость;

отсутствие аппетита;

боль или дискомфорт за грудиной.

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О тяжелом течении болезни может указывать признак, если у вас не хватает дыхания даже в состоянии покоя.

Биолог советует, как проверить тяжесть состояния. Просто помолчите:"я не могу завершить это предложение". Если таки не можете – срочно вызывайте скорую. Другие симптомы тяжелого течения:

сатурация 92 и меньше;

головокружение;

забыли, когда в последний раз ходили в туалет;

кожа холодная и влажная, липкая от пота;

губы синие;

трудно подняться с постели;

сильная тревожность и беспокойство;

кашель кровью в течение часа;

стало значительно хуже дышать.

"Помните, что лучше не лежать на спине. Лучше на боку, на животе с подушкой под животом – грудной клеткой (положение пронации)", – отметила биолог.

Другие советы, если болеете

Она также советует пить больше воды, чем обычно. Температуру можно снижать парацетамолом или ибупрофеном.

Справка. Парацетамола можно максимум 4 грамма в течение суток и по 4 – 6 раз (то есть 500 – 1000 мг за раз). О пороге температуры для взбивания: медицинские наставления советуют ориентироваться на боль и лихорадку. Прекращайте пить жаропонижающие, как только температура нормализуется.

Проветривайте комнату и следите за температурой – там не должно быть жарко. При ощутимой нехватке кислорода – госпитализация и кислород.

"Объясните больным, что беспокойство, ощущение обреченности и тревоги при ковиде – это неприятно и страшно, но ожидаемо. Это пройдет. Когда тревожность невыносима, врач может назначить транквилизаторы",

– добавила Озерная.

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Не пейте антибиотики "на всякий случай". Это лишь замедлит выздоровление. Также не злоупотребляйте витаминами.

Вакцинируйтесь, если до сих пор этого не сделали. Если болели, и прошло более 3 месяцев, айда вакцинироваться,

– подытожила медик.

Текст сообщения Дарьи Озерной:

...Знайте симптомы тяжелого течения, и когда увидите такое у себя или у других – вызывайте 103: Не хватает дыхания даже в состоянии покоя. Скажите “Я не могу завершить это предложение”. Если таки не можете, то 103.

Сатурация 92 и меньше

Головокружение

Забыли, когда писали

Кожа холодная и влажная, липкая от пота

Губы синие

Трудно подняться с постели

Сильная тревожность и беспокойство

Кашель кровью

В течение часа стало значительно хуже дышать.

Помните, что лучше не лежать на спине. На боку, на животе с подушкой под животом-грудной клеткой (положение пронации). Помните, что есть группы риска по развитию пневмонии – те, кто не могут кашлять, у кого ослаблена иммунная система (после трансплантации), старческая слабость. (В этой заметке я перефразирую медицинские наставления. Эти советы по “помните”, “знайте”, “осознайте” это о том, что чуда может не произойти и следует понимать риски и вероятные сценарии развития болезни)

Пейте больше, чем обычно, или напоминайте больным пить теплую жидкость. Потери жидкости при болезни становятся больше. Прекращайте пить жаропонижающие, как только температура нормализуется

Управляйте другими, несущественными причинами нехватки дыхания, если они есть. Это может быть хроническое обструктивное заболевание легких, астма, или отек легких, или непроходимость (эмболизм) легочных вен. Последние два состояния самостоятельно не разрулить. И случае ХОБЛ или астмы люди преимущественно в курсе своего диагноза, и имеют лекарства. Проветривайте комнату и следите за температурой. При ощутимой нехватке кислорода (смотрите выше) – госпитализация и кислород.

Объясните больным, что беспокойство, ощущение обреченности и тревоги при ковиде – это неприятно и страшно, но ожидаемо. Это пройдет. Когда тревожность невыносима, врач может назначить транквилизаторы. Так будет легче всем.

Не пейте антибиотики на всякий случай, и пусть кто-то умный и крепкий поговорит с врачом, который назначает антибиотики "на всякий случай". Вспомните пункт 6 о группах риска, и пункт 4 о тяжелом течении. Если ни одно, ни второе – не ваш случай, антибиотики, скорее всего, не нужны.

Имейте в виду, что антибиотики вирусам до одного места, и что разоренная антибиотиками микробиоты кишечника и гениталий не ускорит выздоровление от ковида. Замедлит...

...Понимайте, что дополнительные лошадиные дозы витаминов или минералов не поставят на ноги человека, который к ковиду не имел их дефицита. Вакцинируйтесь, если до сих пор этого не сделали. Если болели, и прошло более 3 месяцев, айда вакцинироваться. Понимаю, что это никого не убедит, но будет странным это не написать.