Новости о коронавирусе в Украине 14 ноября

Суточная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине обнаружили 14 490 новых больных коронавирусом. Из них в больницы попали почти 5 тысяч человек.

Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 4,5 тысяч больных

Из всех больных – 1069 детей и 135 медработников. В больницы госпитализировали 4 881 человека – среди них подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, умерли еще 403 пациента. В то же время поправилось 11 146 человек.

Какая ситуация по регионам в сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Количество заболеваний в сутки:

город Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ровенская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 3 217 639 инфицированных COVID-19. Из них 2 631 240 уже поправились. Впрочем, умерли, к сожалению, 76 705 больных.

С начала пандемии в Украине провели 15 225 531 ПЦР-тестирование.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.

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Вакцинацию проводили:

790 мобильные бригады по иммунизации;

2 921 пункт прививки;

459 центров вакцинации населения.

Вместе с тем, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, как отметили в Минздраве.

Сколько в общем сделали прививок

С начала вакцинальной кампании привили 12 187 561 человека, из них:

получили одну дозу – 12 187 559 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности провели 20 853 504 прививки (и первой, и второй дозами).

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Какими препаратами прививали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 931 456,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,

AstraZeneca – 1 512 621,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 110 386.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Еще одной области угрожает красная зона карантина

Источник: Минздрав

На 14 ноября региональная карта карантина в Украине не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Однако ситуация с коронавирусом усугубляется в одной из областей. Так, Винницкая область уже находится на грани перехода в красную зону. Пока регион до сих пор оранжевый.

В Киеве и еще 8 областях перегружены кровати с кислородом

Источник: Минздрав

В Киеве и еще 8 областях зафиксировали высокую загруженность кроватей с кислородом. Это связано с ростом случаев заражения COVID-19. Как свидетельствует статистика, чаще всего недостаток коек с кислородом фиксируют в областях, входящих в оранжевую и красную зону эпидемической опасности.



Ослабление карантина для вакцинированных / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

В Раде усиливают карантинные ограничения

Источник: Михаил Радуцкий в фейсбуке

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Верховной Раде ужесточились карантинные ограничения. Новые правила входа в админздания вступают в силу с 15 ноября. У всех народных депутатов будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дія". Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Обратите внимание! Михаил Радуцкий сообщил, что среди нардепов есть еще такие, кто отказывается вакцинироваться. Для работы в Раде им придется каждый раз сдавать тест.

Новости о коронавирусе в мире 14 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали более 253 миллионов больных коронавирусом. На сегодняшний день вирус унес жизни по меньшей мере 5 097 686 человек.

В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Турция, Германия и Украина.

Меркель призвала немцев вакцинироваться

Источник: Tagesschau

Ангела Меркель, которая до декабря еще будет занимать должность канцлера Германии, призвала немцев как можно скорее вакцинироваться против COVID-19. Она убеждена, что тяжелая ситуация с болезнью продержится еще как минимум несколько недель. Причем в некоторых регионах страны больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Сейчас даже тем, кто не прививался принципиально, стоит пересмотреть свою точку зрения.

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В Италии прошли многотысячные митинги

Источник: DW

Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября люди устроили протест против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов". Некоторые демонстранты выступали против обязательной вакцинации COVID-19.

Митинг против COVID-ограничений в Милане / Фото Getty Images

В Австралии тысячи людей протестуют против карантинных ограничений

Источник: Sky News

На улицах Австралии в эти выходные – неспокойно. В Мельбурне в очередной раз прошли массовые протесты против "зеленых паспортов". Также митингующие выступают против обязательной вакцинации. В последние недели протесты в городе против ограничений стали обычным явлением.

В зоопарке США 3 снежных барса умерли от коронавируса

Источник: Lincoln Children's Zoo

В детском зоопарке города Линкольн (штат Небраска, США) от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 снежных барса. Посетители переживают из-за потери любимцев.

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Исследования и разработки

В Китае показали первую в мире ингаляционную вакцину от COVID-19

Источник: CGTN

В настоящее время каждую вакцину против COVID-19, которую официально разрешили, вводят через укол в надплечье. Однако ученые исследуют другой способ доставки препаратов – через нос и рот.

Принцип действия. Отмечается, что ингаляционная вакцина вдыхается через рот. После того, как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать иммунитет слизистой органа. Этого невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Как отличить грипп от коронавируса

Источник: Минздрав

Ученые уже доказали, что коронавирус значительно опаснее гриппа. По сравнению с гриппом COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Кроме того, человек, инфицированный коронавирусом, может иметь более длительный бессимптомный период и может быть заразен для других также дольше.