Понимание механизма этой защиты будет способствовать разработке РНК-терапии против вирусных заболеваний.

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Нашли РНК, которая не деградирует в ответ на вирусную атаку

Что это значит? Например, вирус герпеса может годами скрываться у человека, а через много лет реактивироваться и вызвать массовую деградацию РНК. Теперь исследователям удалось найти, вероятно, одну из причин, почему некоторым РНК удастся выжить.

Внимание! Эксперименты показали, что РНК, которая ускользает от вируса, имеет химическую метку M6A, что и отличает ее от других. Наличие M6A позволяет tq взаимодействовать с белками, которые обеспечивают защиту от деградации.

В то же время пока ученые не знают, как именно происходит этот защитный процесс, а потому планируют продолжить исследования.

Почему это важное открытие

Понимание всех механизмов и путей, которые вовлечены в инфекцию, сделает возможной разработку РНК-терапии против вирусных заболеваний и профилактику связанных с ними хронических болезней.

Например, реактивация вируса герпеса может приводить к развитию саркомы Капоши — так нередко происходит у людей с ослабленной иммунной системой и почти у всех людей с ВИЧ.