Понимание механизма этой защиты будет способствовать разработке РНК-терапии против вирусных заболеваний.
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Нашли РНК, которая не деградирует в ответ на вирусную атаку
Что это значит? Например, вирус герпеса может годами скрываться у человека, а через много лет реактивироваться и вызвать массовую деградацию РНК. Теперь исследователям удалось найти, вероятно, одну из причин, почему некоторым РНК удастся выжить.
В то же время пока ученые не знают, как именно происходит этот защитный процесс, а потому планируют продолжить исследования.
Почему это важное открытие
Понимание всех механизмов и путей, которые вовлечены в инфекцию, сделает возможной разработку РНК-терапии против вирусных заболеваний и профилактику связанных с ними хронических болезней.
Например, реактивация вируса герпеса может приводить к развитию саркомы Капоши — так нередко происходит у людей с ослабленной иммунной системой и почти у всех людей с ВИЧ.