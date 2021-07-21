Для проведения исследования летучих мышей отлавливали с помощью ловушек или сетей, размещенных рядом с их гнездами и в лесах. Впоследствии их фекалии помещали в индивидуальные стерильные пробирки, содержащие раствор RNAlater для стабилизации РНК, охлаждали и хранили в замороженном виде перед анализом.

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Эксперты анализировали эти образцы с помощью секвенирования генома. В одном из 53 образцов нашли ранее неизвестный вирус, получивший название RhGB01.

Вирус содержит 10 кодирующих генов, в то время как SARS-CoV и SARS-CoV-2 содержат 11 кодирующих генов и белок ORF8.

RhGB01 отличается от клада, содержащего патогенные бета-коронавирусы человека SARS-CoV и SARS-CoV-2, но самое тесное из них коррелирует с коронавирусами, связанными с тяжелым острым респираторным синдромом,

– говорится в исследовании.

Основным рецептором для проникновения SARS-CoV и SARS-CoV-2 в организм остается фермент АСЕ2. Эту возможность ему обеспечивает рецептор-связывающий мотив (RBM) внутри рецептор-связывающего домена (RBD S-белка), который формирует оболочку вируса.

Что же известно о новом вирусе RhGB01

Новый RhGB01 на 68% и 67% разделяет аминокислотную идентичность с RBD SARS-CoV и SARS-CoV-2 соответственно, но лишь на 43% и 48% схож с ними по RBM. Для сравнения: ближайшие вирусы летучих мышей и панголинов, связанные с SARS-CoV-2, имеют совпадение в 89% и 86% с RBD SARS-CoV-2 и на 75,77% – с SARS-CoV.

Кроме того, RhGB01 демонстрирует небольшое сходство по RBM с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Но он не имеет дополнительного сайта расщепления фурином на стыке белков S1 и S2, что специфично для SARS-CoV-2.

Низкий уровень сходства, отсутствие контактных остатков и структурных различий в сравнении с рецептор-связывающим доменом SARS-CoV и SARS-CoV-2, скорее всего, указывает на отсутствие способности связывания с ACE2. Таким образом, RhGB01 вряд ли будет зоонозным, если не мутирует,

– заметили исследователи.

При этом они добавили, что для окончательного подтверждения безопасности вируса нужно провести анализы in vitro.

Этот вирус мог существовать тысячи лет

По словам исследователей, судя по всему, RhGB01 существует уже тысячи лет. Но ученые отметили, что стоит усилить надзор за коронавирусами у летучих мышей. Ведь "любая летучая мышь, которая переносит подобный атипичной пневмонии вирус, может стать "котлом" для мутаций".

И вполне вероятно, что если животное из RhGB01 подхватит SARS-CoV-2, вирусы будут гибридизоваться и могут "родить" новый вирус, который уже сможет поражать людей.