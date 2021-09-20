Нейросеть научили диагностировать болезнь Паркинсона по ходьбе

Биоинформатики из Японии разработали нейросеть, которая может определять особенности походки, характерные для людей и животных с болезнью Паркинсона. Это может помочь диагностировать болезнь на ранней стадии.

Нарушения в ходе при болезни Паркинсона связаны с недостатком дофамина, который регулирует двигательную активность. Если соответствующие нейроны в мозге погибают, у человека могут возникнуть тремор, акинезия и другие особенности.

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Сейчас ученые пытаются разработать эффективные методы терапии, исследуя этот процесс с помощью лабораторных животных: мышей и беспозвоночных. Поскольку опасно тестировать на людях препараты, связанные с изменением количества дофамина или мозговой активности.

Но тут возникает проблема – животные передвигаются не так, как люди. Из-за этого невозможно интерпретировать результаты исследования с животных на людей. И эту проблему решили попытаться решить с помощью искусственного интеллекта, который определяет общие паттерны движения людей, мышей, жуков-хрущаков и круглых червей.

Как работает нейросеть для диагностики

Алгоритму предоставляют данные о параметрах движения: например, скорости и траектории.

Он сравнивает их с нормой и сообщает о наличии или отсутствии расстройства.

Интересные факты, которые она уже обнаружила

С помощью нейросети ученые узнали, что мыши и черви с болезнью Паркинсона не могут долго поддерживать высокую скорость. Как выяснилось, люди тоже. А жукам, например, не даются плавные повороты.

Эти знания еще пригодятся для исследования других проблем с двигательной активностью.