Некоторые болезни желудка повышают риск постковидного синдрома

Датские ученые обнаружили еще один существенный фактор развития длительных симптомов коронавируса – воспалительные заболевания кишечника. Люди с болезнью Крона и язвенным колитом в 1,5 – 3 раза чаще страдают от постковидного синдрома.

В течение пяти месяцев врачи наблюдали 197 пациентов с болезнью Крона и 197 человек с язвенным колитом. Все они перенесли коронавирус в 2021 году.

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Болезни желудка способствуют постковидному синдрому

У пациентов с болезнью Крона риск развития постковидного синдрома оказался почти втрое выше по сравнению с людьми без этого заболевания. Что касается язвенного колита, то наибольшая вероятность долгосрочных симптомов COVID-19 была у людей, которые перестали принимать иммунодепрессанты – в 1,5 раза выше по сравнению со здоровыми людьми. При этом пожилой возраст, курение и наличие сопутствующих заболеваний не были связаны с повышенным риском развития постковіду.

Авторы исследования отметили, что Характер долгосрочных последствий коронавируса у людей с этими заболеваниями в целом не отличался от населения в целом. Чаще всего пациенты с болезнью Крона и язвенным колитом жаловались на хроническую усталость после коронавируса – 37% и 36% соответственно. Другими распространенными симптомами были нарушения обоняния (29% и 28%) и вкуса (27% и 19%).

Долгосрочные симптомы, которые сохраняются после COVID-19, – это часто возникающая проблема, которая, вероятно, недооценивается среди пациентов с воспалительными заболеваниями кишечниками. Специалисты должны знать о повышенном риске постковидных последствий и спрашивать об этом пациентов,

– отметили ученые.

Факторы риска постковидного синдрома

Ранее американские ученые выделили четыре фактора риска постковідного синдрома.