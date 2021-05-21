Вакцины от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech чуточку эффективнее для мужчин, чем для женщин. Причина может быть в восприятии организмом липидных наночастиц, используемых в вакцинах для доставки активных ингредиентов в иммунную систему.

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Различия в эффективности вакцин невелики, но заметны:

Клинические испытания вакцины Moderna показали, что она на 95,4% эффективна в предотвращении коронавируса для мужчин и на 93,1% эффективна для женщин.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech составляет 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин.

Что это за наночастицы и как они работают

Как мы уже указали выше, в обеих вакцинах есть наночастицы на основе липидов. Это молекулы жира, которые образуют в воде крошечные сферы, похожие на пузырьки.



Грубо говоря, во время производства в эти крошечные липидные частицы пакуют активные ингредиенты вакцин. Именно таким образом препарат не рассасывается раньше времени и доходит до нужного места.



В Университете Мичигана уже давно изучали, как и почему методы лечения с использованием наночастиц могут по-разному влиять на пациентов в зависимости от их пола.

Ученые провели небольшое исследование и выявили причину

Команда ученых из Мичиганского университета добавила наночастицы на основе липидов в образцы крови, взятые у 18 пациентов (8 мужчин и 10 женщин). Целью было понаблюдать, как иммунные клетки в крови адсорбируют эти наночастицы.

Ученые обнаружили значительную разницу между мужчинами и женщинами в отношении одного типа клеток, которые называют естественными клетками-киллерами. Эти клетки отвечают за обнаружение и уничтожение других инфицированных клеток.

Мы обнаружили, что естественные клетки-киллеры реагируют на липидные наночастицы в зависимости от пола,

– говорится в исследовании.

Результаты анализа:

Природные клетки-киллеры от женщин-доноров потребляли меньше наночастиц, чем естественные клетки-киллеры от мужчин.

Таким образом ученые предположили, что иммунная система мужчин и женщин по-разному реагирует на вакцину.

Но есть хорошие новости – исследователи убеждены, что эту разницу можно устранить. Для этого наночастицы необходимо поместить в донорскую плазму, бесклеточную часть крови. Ученые считают, что белки в плазме могут связываться с липидными наночастицами, давая им биологическое покрытие.

Кстати, вакцина Johnson & Johnson также привлекла внимание к половым различиям, ведь ее редкий побочный эффект в виде тромбозов поражает преимущественно женщин. Однако в этом препарате для выработки иммунитета используют не наночастицы, а модифицированные аденовирусы.

Ученые призвали научное сообщество обратить внимание на половые различия и учитывать их в своих исследованиях.