Некоторые дети имеют высокий риск осложнений коронавируса: в чем причина

До сих пор было очень мало данных о том, как дети с астмой переносят коронавирус, поскольку ученые оценивали риски преимущественно среди взрослых пациентов. Крупнейшее на сегодня исследование показало, что они имеют в 6 раз больше шансов попасть в больницу с осложнениями COVID-19.

Новое исследование астмы и коронавируса

В новом исследовании ученые из Университета Эдинбурга анализировали данные около 753 тысяч детей 5 – 17 лет, проживающих в Шотландии. Специалисты сосредоточились на всех случаях госпитализации в течение 14 дней после положительного ПЦР-теста и всех причинах смерти в течение 28 дней.

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В этой группе детей астма была диагностирована почти у 63,5 тысячи детей, у 4,3 тысячи (6,8%) из них подтвердился COVID-19, в больницу попали 67 пациентов.

Ученые также оценили тяжесть симптомов астмы у каждого ребенка, лечение и частоту госпитализаций на фоне обострения этого заболевания до заражения коронавирусом.

Дети с астмой – в группе риска

Результаты показали, что у детей с плохо контролируемой астмой (то есть, после недавней госпитализации) шансы попасть в больницу с коронавирусом в 6 раз выше в сравнении со сверстниками без этого заболевания. У пациентов, которым недавно прописали стероидные препараты, риск госпитализации с COVID-19 в сравнении со здоровыми детьми был повышен в 3 раза.

Ключевой вывод этого исследования в том, что контроль за детской астмой имеет решающее значение, поскольку значительно снижает риск тяжелых осложнений COVID-19 у таких пациентов. Поэтому дети-астматики должны иметь приоритетное право на вакцинацию от коронавируса,

– рассказали ученые.

Другое исследование показало, что вероятность попасть в больницу с коронавирусом у астматиков почти в 4 раза выше по сравнению с детьми без этого заболевания. Кроме того, у этих пациентов чаще наблюдались такие симптомы, как лихорадка, усталость, одышка, боль в груди и рвота.