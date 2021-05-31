Глобальная продовольственная компания признала проблему во внутренней презентации, которую увидели журналисты Financial Times. В презентации осветлили статистику некоторых из самых вредных для здоровья продуктов, которые производятся и продаются брендами, принадлежащими Nestlé.

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Некоторые из наших категорий и продуктов никогда не будут "здоровыми", сколько бы мы их ни обновляли,

– заявила компания в презентации, которую увидели высшие руководители Nestlé.

Определение "здоровый" для презентации взяли из австралийской рейтинговой системы, которая оценивает продукты по пятизвездочной шкале и используется международными исследователями. Продукт считается полезным, если набирает не менее 3,5 звезд.

Мы значительно улучшили наши продукты, но наш портфель по-прежнему отстает от внешних определений здоровья в условиях, когда давление регулировочных органов и требования потребителей стремительно растут,

– говорится в презентации.

Журналисты Insider сразу обратились к Nestlé, но там от комментариев пока воздержались. Несмотря на это, в презентации конкретно назвали несколько вредных продуктов.

Порция пиццы пепперони Hot Pockets содержит колоссальные 48% суточной нормы натрия,

На втором месте пицца DiGiorno, которая содержит 40% суточной нормы натрия.

Напиток San Pellegrino со вкусом апельсина содержит 7,1 граммов сахара на 100 миллилитров,

Сухое молоко Nesquik Strawberry со вкусом клубники содержит 14 грамм сахара в 14-граммовой порции. Между тем в рекламе говорят, что оно идеально подходит для детского завтрака.

Несмотря на это, в материале говорится, что ученые из Nestlé годами пытались выяснить, как уменьшить содержание соли и сахара, не меняя вкусовой профиль продукции. Но на самом деле это довольно трудно выполнить.