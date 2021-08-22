Некоторые когнитивные способности наоборот улучшаются с возрастом: неожиданные доказательства

До сих пор ученые считали, что когнитивный спад – неизбежное следствие старения организма. Впрочем, новое исследование американских ученых это опровергает и наоборот свидетельствует о вероятном улучшении умственных способностей с возрастом. Эти результаты должны изменить устоявшийся взгляд на старение и профилактику нейродегенеративных заболеваний.

Новое исследование процессов старения

Участниками исследования стали более 700 человек в возрасте от 58 до 98 лет. Команда оценивала прежде всего функции мозга, которые лежат в основе таких важных аспектов, как познание, память, принятие решений, самоконтроль и даже способность ориентироваться в пространстве.

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Поскольку каждый из этих компонентов имеет разные характеристики и зависит от разных областей мозга, ученые предположили, что они также способны демонстрировать различные модели старения.

Какая способность мозга действительно снижается

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что с возрастом снижается только способность к предупреждению, в то время, как две другие функции, наоборот, могут улучшаться.

Исследование не только меняет наше представление о том, как старение влияет на сознание, но и поможет ученым улучшить клиническую практику, например, для пациентов с болезнью Альцгеймера,

– заявил соавтор работы Майкл Ульман.

Поскольку ориентирование и торможение относятся к обычным навыкам, которые позволяют людям фокусировать внимание, их можно тренировать и улучшать в течение жизни, чтобы компенсировать повреждение нейронов с возрастом.