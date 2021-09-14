Некоторые ученые его уже успели называть "сверхчеловеческим иммунитетом" или "пуленепробиваемым". Но иммунолог Шейн Кротти предпочитает называть его "гибридным иммунитетом".

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Особые антитела

У таких людей организм вырабатывает не только очень много антител, но они отличаются высокой гибкостью и умеют нейтрализовать много различных вариантов/штаммов коронавируса. Ученые считают, что они также будут эффективными и против новых штаммов SARS-CoV-2.

Группа вирусологов уже выяснила, что эти антитела могут быстро нейтрализовать все шесть вариантов, которые ВОЗ отнесла к группе "вызывают обеспокоенность", а также несколько других вирусов, родственных SARS-CoV-2, в том числе один вирус летучих мышей, два коронавируса панголинов и тот, который вызвал первую пандемию SARS-CoV-1.

Эффективность против всех штаммов коронавируса

Их антитела были способны обезвредить даже специально созданній вирус с высокой устойчивостью к нейтрализации: он содержал 20 мутаций, которые предотвращают эффективное связывание с ним антител к SARS-CoV-2. Антитела только вакцинированных или переболевших были слишком слабыми против этого мутантного вируса.

Ученые пока не знают, будет ли у всех, кто переболел COVID-19, а затем получил мРНК-вакцину, такая эффективная иммунная защита. Пока удалось тщательно изучить лишь 14 пациентов. Но они подозревают, что это довольно распространенное явление.

Ранее ученые нашли новое суперантитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые уже протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.