Некоторые люди имеют "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса: как они этого достигли

Люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку или Pfizer, или Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена.

Некоторые ученые его уже успели называть "сверхчеловеческим иммунитетом" или "пуленепробиваемым". Но иммунолог Шейн Кротти предпочитает называть его "гибридным иммунитетом".

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Особые антитела

У таких людей организм вырабатывает не только очень много антител, но они отличаются высокой гибкостью и умеют нейтрализовать много различных вариантов/штаммов коронавируса. Ученые считают, что они также будут эффективными и против новых штаммов SARS-CoV-2.

Группа вирусологов уже выяснила, что эти антитела могут быстро нейтрализовать все шесть вариантов, которые ВОЗ отнесла к группе "вызывают обеспокоенность", а также несколько других вирусов, родственных SARS-CoV-2, в том числе один вирус летучих мышей, два коронавируса панголинов и тот, который вызвал первую пандемию SARS-CoV-1.

Эффективность против всех штаммов коронавируса

Их антитела были способны обезвредить даже специально созданній вирус с высокой устойчивостью к нейтрализации: он содержал 20 мутаций, которые предотвращают эффективное связывание с ним антител к SARS-CoV-2. Антитела только вакцинированных или переболевших были слишком слабыми против этого мутантного вируса.

Ученые пока не знают, будет ли у всех, кто переболел COVID-19, а затем получил мРНК-вакцину, такая эффективная иммунная защита. Пока удалось тщательно изучить лишь 14 пациентов. Но они подозревают, что это довольно распространенное явление.

Ранее ученые нашли новое суперантитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые уже протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.