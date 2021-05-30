Некоторые люди, переболевшие COVID-19, могут вырабатывать антитела всю жизнь

Люди, легко переболевшие коронавирусной инфекцией, вырабатывают антитела к SARS-CoV-2, которые могут долго оставаться стабильными в организме. Вероятно, их производство будет происходить большую часть жизни или вообще всю жизнь.

Антитела считаются ключевым инструментом иммунной защиты. Так, после недавней инфекции в организме вырабатываются плазмобласты, которые являются наиболее ранним источником антител. Известно, что уровень антител в сыворотке крови может резко падать после очистки организма от вируса, однако у человека есть более долговечные клетки, вырабатывающие антитела.

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В первую очередь, это В-клетки памяти, которые циркулируют в крови для предотвращения повторного заражения.

Кроме того, у человека также есть плазматические клетки – они происходят из костного мозга и способны вырабатывать антитела в течение десятилетий.

Ученые предположили, что SARS-CoV-2, как и почти все вирусные инфекции, провоцирует развитие плазматических клеток в костном мозге. Чтобы подтвердить свою гипотезу, они провели исследование с участием 77 пациентов, большинство из которых переболели COVID-19 в легкой форме.

Сначала они определили, что уровень антител резко упал в течение 4 месяцев после заражения. Этот результат был довольно ожидаемым, поскольку многие исследования уже продемонстрировали аналогичную тенденцию.

Однако в долгосрочной перспективе ученые зафиксировали, что снижение уровня антител замедлилось и оставалось относительно стабильным в течение 11 месяцев. В этот период ученые все еще были способны обнаруживать антитела, которые распознают спаечный белок SARS-CoV-2.

Затем ученые решили определить источник антител, обнаруженный у добровольцев. Для этого они проанализировали В-клетки памяти и образцы костного мозга испытуемых.

Наблюдения показали, что у большинства людей все еще присутствуют В-клетки памяти через 7 месяцев после инфицирования, а в костном мозге определялись популяции плазматических клеток, хотя и на низком уровне. Их уровни оставались стабильными среди всех добровольцев, которые прошли повторный забор костного мозга еще через несколько месяцев.

Это означает, что многие люди смогут вырабатывать антитела большую часть жизни. Кроме того, команда обнаружила первые признаки того, что вакцина Pfizer также запускает производство плазматических клеток костного мозга.

Вероятно, вакцины будут иметь такой же устойчивый эффект,

– заявил автор исследования Менно ван Зельм.

Между тем ученые пока не заявляют, что эти события гарантируют длительный иммунитет к COVID-19.