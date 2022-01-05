Как некоторые люди самостоятельно выздоравливают от ВИЧ и как это может помочь другим

Некоторые люди с диагнозом ВИЧ способны уничтожить вирус без антиретровирусных препаратов или даже трансплантации стволовых клеток. Они обладают способностью естественным образом подавлять вирус.

Двое из этих пациентов за последние месяцы получили известность в научной литературе, каждый из которых известен преимущественно под кодовым названием: Пациентка Сан-Франциско, а еще одна – Пациентка Эсперанто.

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Исследование иммунитета против ВИЧ

Помимо этих двух известных примеров, новое исследование сосредоточилось на большей группе таких людей – всего 58 – которые также смогли преодолеть вирус благодаря своим биологическим возможностям. Элитных контролеров сравнивали с 42 ВИЧ-пациентами, получавшими антиретровирусную терапию.

Как люди самостоятельно выздоравливают от ВИЧ

Ученые обнаружили большое количество новых подсказок, которые указывают на необычную способность таких пациентов уничтожать вирус. Одной из причин является мощный иммунный ответ, но другой фокусируется на том, что геном человека содержит скрытые вирусные генетические последовательности. Эти последовательности, как правило, есть в хромосомах, где они реже дублируются, но с большей вероятностью их можно запустить иммунными силами.

Исследование открывает новое окно понимания того, что значит быть инфицированным ВИЧ, вирусом, который, по оценкам, поражает 38 миллионов человек во всем мире.

Большинство пациентов пожизненно принимают антиретровирусные препараты, чтобы держать болезнь под контролем. Хотя пациентка из Сан-Франциско была инфицирована в 1992 году, она десятилетиями держала вирус под контролем без лекарств. Это противоречит давней догме о том, что ВИЧ-инфекция неизменно остается на всю жизнь. И никто не знает, сколько таких пациентов существует на самом деле.

Также недавно ученые открыли жировую молекулу, которая быстро и эффективно лечит ВИЧ. Для ее создания исследователи совместили холестерин с аминокислотами.