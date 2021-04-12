Ученые обнаружили, что изменение диеты влияет на мужские гормоны. В частности, некоторые привычки питания снижают уровень тестостерона.

Ученые из Вустерского и Уорикского университетов (Великобритания) определили, что регулярный прием пищи с низким содержанием жиров снижает уровень тестостерона у мужчин на 10–15%. А вегетарианское меню снижает уровень этого гормона до 26%.

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Кроме этого, рацион, в который входит много жиров, снижает уровень триглицеридов и кровяное давление.

Тем временем уровень тестостерона имеет решающее значение для мужского здоровья. Прежде всего для достижения спортивных результатов, психического и сексуального потенциала. А вот слишком низкие показатели этого гормона связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.

Как проводилось исследование

Ученые объединили результаты 6 надежно контролируемых исследований с участием 206 мужчин и провели систематический обзор и метаанализ.

Сначала участники получали пищу с высоким содержанием жиров (до 40% в рационе), а затем с низким (до 20%).

Но есть одно но

Жиры – довольно спорная тема в науке о питании, поскольку высокое их содержание повышает уровень холестерина. Поэтому для человека важно различать типы жиров.

С одной стороны, растительные жиры полезны, поскольку способствуют накоплению так называемого хорошего холестерина в организме, а с другой – те самые жиры более склонны к окислительным реакциям. Это чревато повреждением клеток, что может помешать различным нормальным процессам в организме. К примеру, выработке тех же гормонов. Поэтому ученые отметили, что для уточнения информации нужны дальнейшие исследования.