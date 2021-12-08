Некоторые структуры ДНК могут стать причиной редких заболеваний
Источник:ACS Publications
Ученые увидели, что недавно обнаруженные в клетках человека четырехцепные структуры ДНК связаны с геном, который может влиять на редкий синдром Коккейна.
Новые структуры ДНК
Кроме классической двойной спирали, исследователи недавно обнаружили целый ряд других конфигураций нитей ДНК, включая ДНК с четырьмя спиралями, образующими узловые структуры, называемые G-квадруплексами.
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Многие из новых конфигураций ДНК исследовали только в лабораторных условиях, однако недавно G-квадруплексы проанализировали в живых клетках человека. Однако их возможные функции в клетках не обнаружены.
Что увидели ученые
Исследователи из Центра молекулярных исследований в Имперском колледже Лондона сосредоточили свое внимание на белке, связываемом с синдромом Кокейна (CSB), который преимущественно взаимодействует с одним конкретным типом G-квадруплекса.
Эти особенные структуры ДНК возникают при взаимодействии удаленных частей ДНК, которые невозможно сформировать внутри клеток.
Вывод
Нормально функционирующие белки CSB не вызывают каких-либо побочных эффектов, но мутации гена, производящего белок CSB, могут вызвать фатальное расстройство преждевременного старения – синдром Коккейна, который убивает многих людей еще до 18 лет.
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