У Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА) провели розслідування та не знайшли зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками утворення тромбозу.

Вакцина є безпечною та ефективною

У відомстві повідомили, що дослідження тривають, але поки експертам не вдалося ідентифікувати спеціальні фактори ризику при застосуванні препарату.

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Ми оцінили 62 такі випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них сталися у країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, у віці до 60 років. Важливо сказати, що наразі не доведений взаємозв’язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками,

– заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук.

Зверніть увагу! Вакцина, розроблена AstraZeneca, вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Чому були сумніви щодо вакцини

Більш ніж десяток країн тимчасово призупинили використання вакцини виробництва AstraZeneca після того, як зафіксували поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.

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