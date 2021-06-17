Немецкая вакцина CureVac показала эффективность в 47%

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую создала немецкая компания CureVac, показала эффективность только в 47 процентов.

Немецкая компания провела исследование 40 000 человек в 10 странах Европы и Латинской Америки с по меньшей мере 13 вариантами коронавируса.

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Компания объявила 47-процентный показатель эффективности против всех случаев COVID-19 и заявила, что "не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности" на основе второго анализа масштабного исследования эффективности.

Среди тех, кто принимал участие в испытании, обнаружили 134 случая заболевания коронавирусом через две недели после получения второй дозы.

Что говорят в немецкой компании

В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что "демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном разнообразии вариантов – сложная задача".

"Хотя мы надеялись на более сильный промежуточный результат, мы осознаем, что демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном разнообразии штаммов – сложная задача", – написал генеральный директор CureVac Франц Вернер Хаас.

Он добавил, что новые штаммы коронавируса продолжают появляться, поэтому очень важно разрабатывать вакцины следующего поколения.

Компания уведомила Европейское агентство по лекарственным средствам об этих данных. А впрочем, уровень эффективности может улучшиться, поскольку он проходит дальнейший анализ.