Немецкая комиссия по вопросам вакцинации STIKO рекомендовала людям в возрасте до 60 лет, которые получили первую прививку вакциной от AstraZeneca, вторую прививку делать другим препаратом.

Для второй дозы выбрать другой препарат

В то же время в обновленных рекомендациях STIKO говорится, что для таких пациентов вместо AstraZeneca стоит сделать 2 прививку вакциной на основе технологии мРНК (из утвержденных в ЕС, это BioNTech/Pfizer и Moderna) через 12 недель после первой прививки.

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Обратите внимание! Препарат AstraZeneca является вирусно-векторной вакциной.

Нужны дополнительные исследования

Руководитель комитета Томас Мартинес отметил, что данные из экспериментов на животных показывают, что иммунная реакция после второй дозы, сделанной другой вакциной, такая же.

Все еще нужно научно доказать, насколько хороша защита в таком случае для людей. Надеюсь, данные скоро будут доступны,

– заметил Томас Мартинес.

По его мнению, такой вариант более безопасен, чем вторая доза вакцины AstraZeneca.

К слову, англо-шведская компания AstraZeneca дала своей COVID-вакцине другое название. Теперь она не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

Vaxzevria – главное про препарат В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя было заболеть.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Средняя эффективность препарата составляет 76% против симптоматических случаев COVID-19 и около 100% против тяжелой формы болезни.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 каналу